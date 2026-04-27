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Nacional

Loretta Ortiz solicita licencia temporal por motivos de salud

En el comunicado, se detalla que no participará en las sesiones hasta el próximo 10 de mayo, que fue el periodo autorizado

  • 27
  • Abril
    2026

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunció este lunes que la ministra Loretta Ortiz Ahlf solicitó licencia temporal de su cargo por motivos de salud.

A través de redes sociales, el Máximo Tribunal informó que esta petición fue aceptada porque se encontraba dentro de la norma aplicable.

En el comunicado, se detalla que no participará en las sesiones hasta el próximo 10 de mayo, que fue el periodo autorizado por la Suprema Corte.

"Se prevé que la ministra Ortiz Ahlf se reincorpore a sus funciones en la fecha señalada, reiterando su compromiso con las responsabilidades del cargo y con la impartición de justicia."

Con esta determinación, la ministra acumulará casi un mes fuera de las actividades jurisdiccionales del Pleno de la Corte, del cual no ha participado en las sesiones públicas desde el pasado 15 de abril, sumando al menos siete ausencias consecutivas.

“Cualquier actualización será comunicada oportunamente”, indicó la Corte en su mensaje oficial.

El caso se enmarca en lo previsto por el artículo 98 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que faculta a la Suprema Corte a conceder licencias de hasta un mes a sus integrantes. En caso de periodos mayores, estos deben ser justificados y aprobados por el Senado de la República o, en sus recesos, por la Comisión Permanente.

La Constitución también establece que ninguna licencia podrá exceder de un año, y que aquellas sin goce de sueldo requieren aprobación de la mayoría de los legisladores presentes.

La ausencia de Ortiz Ahlf ocurre en un momento de actividad relevante para el Pleno de la Corte, que continúa con la resolución de asuntos constitucionales y controversias de alto impacto.

Hasta el momento, la SCJN no ha informado si la licencia tendrá algún efecto en la integración de las sesiones o en la distribución de asuntos durante su periodo de ausencia.

 

 

 

 


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