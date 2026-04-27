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Detienen en Jalisco al operador financiero de 'El Jardinero'

Las autoridades identifican a ‘El Güero Conta’ como pieza clave dentro de la red financiera del CJNG, al encargarse de administrar y canalizar recursos

  • 27
  • Abril
    2026

Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional detuvieron en Zapopan, Jalisco, a César Alejandro N, alias ‘El Güero Conta’, identificado como operador financiero de Audias Flores Silva, alias ‘El Jardinero’, jefe regional del CJNG.

La captura se realizó como parte de las acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad, enfocadas en debilitar las estructuras operativas y financieras de grupos delictivos en el país.

¿Quién es ‘El Güero Conta’ y cuál era su función?

De acuerdo con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ‘El Güero Conta’ es señalado como responsable de manejar recursos provenientes de actividades ilícitas, utilizando esquemas como empresas fachada y prestanombres para ocultar el origen del dinero.

Las autoridades lo identifican como pieza clave dentro de la red financiera del grupo criminal, al encargarse de administrar y canalizar recursos hacia distintas inversiones.

¿Cómo operaba la red financiera?

Las investigaciones apuntan a que el detenido participaba en la adquisición de aeronaves, embarcaciones, casas y ranchos, así como en la inversión en productoras de tequila, con el objetivo de integrar recursos ilícitos a actividades legales.

Autoridades señalaron que la captura representa un golpe a la estructura financiera del grupo criminal, al afectar directamente el manejo de sus recursos.

El Gabinete de Seguridad informó que mantiene acciones permanentes para debilitar a las organizaciones delictivas y llevar ante la justicia a quienes generan violencia en el país.


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