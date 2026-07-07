Detectan derrame de combustóleo en Salinas Cruz, Oaxaca

Un nuevo derrame de combustóleo registrado en Salina Cruz elevó a siete el número de fugas vinculadas a ductos de Pemex en menos de un mes

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Un nuevo derrame de combustóleo proveniente de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) fue reportado la mañana de este martes en Salina Cruz, Oaxaca, elevando a siete el número de fugas registradas en menos de un mes en este municipio del Istmo de Tehuantepec.

La fuga ocurrió en la entrada de la colonia Jardines, una zona ubicada cerca de la Calzada de la Refinería, donde personal de la empresa inició labores de contención para evitar una mayor propagación del hidrocarburo.

De acuerdo con reportes técnicos, el incidente estaría relacionado con el deterioro de la red de ductos que atraviesa la ciudad.

Las inspecciones realizadas en la zona señalan que parte de la infraestructura tiene más de cinco décadas de antigüedad y presenta señales visibles de desgaste, entre ellas oxidación, fisuras, rayones, abrasión y daños provocados por la actividad sísmica constante que caracteriza a la región del Istmo.

La falta de mantenimiento preventivo también figura entre los factores señalados por especialistas como posibles causas de las recurrentes fugas.

Dos derrames en tres días

El nuevo incidente ocurre apenas tres días después de otra fuga similar, lo que ha incrementado la preocupación entre habitantes y autoridades locales.

Con este caso, Salina Cruz acumula siete derrames en menos de un mes: seis registrados en zonas urbanas y uno más en áreas costeras.

Las afectaciones han alcanzado viviendas, patios particulares y espacios públicos, además de impactar actividades económicas clave para la región.

Pescadores y comerciantes exigen soluciones

Los constantes derrames también han provocado afectaciones en Bahías La Ventosa, donde se reportó un freno temporal en actividades pesqueras y comerciales debido a la contaminación.

Ante este escenario, pescadores, comerciantes y autoridades municipales demandaron a Pemex la sustitución inmediata de al menos ocho kilómetros de ductos que atraviesan áreas urbanas y costeras del municipio.

Los sectores afectados sostienen que las reparaciones temporales ya no son suficientes y consideran urgente una renovación integral de la infraestructura para evitar nuevos incidentes.

Presentan denuncia ante autoridades ambientales

Mientras continúan las labores de contención, la Regiduría de Ecología del municipio presentó una denuncia formal ante la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) para que se investiguen las causas del derrame y se determinen responsabilidades.

De acuerdo con la normatividad vigente, Pemex deberá ejecutar acciones de limpieza, recuperación y contención en la zona afectada, además de presentar un programa de remediación ambiental ante las autoridades correspondientes.

Cabe señalar que entre las zonas afectadas de Salina Cruz se encuentran la colonia Jardines, Aviación, Monte Albán y Bahías La Ventosa.