Nacional

Detectan toma clandestina de combustible en Azcapotzalco

Autoridades de la CDMX localizaron una toma ilegal de combustible en la colonia San Antonio y acordonaron la zona como medida preventiva

  • 17
  • Enero
    2026

Una toma clandestina de combustible fue localizada en la alcaldía Azcapotzalco, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

El hallazgo se registró sobre avenida Tezozómoc, en la colonia San Antonio, luego de que vecinos reportaran un fuerte olor a gasolina.

Tras la denuncia ciudadana, la titular de la dependencia, Myriam Urzúa, acudió al sitio acompañada de elementos de seguridad para coordinar las labores de atención.

Zona acordonada

Como medida preventiva, las autoridades procedieron al acordonamiento del área mientras se realizan los trabajos técnicos y de seguridad correspondientes.

La SGIRPC señaló que no existe riesgo de explosión; sin embargo, recomendó a la población evitar transitar por la zona hasta que concluyan las maniobras.

“Como medida de prevención se realizó el acordonamiento de la zona”, informaron las autoridades, al indicar que el objetivo principal es salvaguardar la integridad de vecinos y transeúntes.


