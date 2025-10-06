Detienen a dos presuntos integrantes de Fuerza Antiunión en CDMX

Dos presuntos integrantes del grupo delictivo Fuerza Antiunión, rival de La Unión Tepito, fueron detenidos en la alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México, durante un operativo conjunto de fuerzas federales y locales, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Los detenidos fueron identificados como Derek Abraham Altamirano Vilchis, alias Duro, de 23 años, y Diego Altamirano Vilchis, de 21, considerados generadores de violencia en la capital.

La acción fue resultado de labores de inteligencia y vigilancia que permitieron ejecutar dos órdenes de cateo en inmuebles vinculados con una célula dedicada al narcomenudeo.

Durante el operativo se aseguraron seis teléfonos celulares, diversas dosis de droga, una ampolleta de fentanilo y dos identificaciones.

Ambos individuos fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica.

La SSPC señaló que esta operación forma parte de los esfuerzos coordinados del Gabinete de Seguridad para desarticular grupos criminales y disminuir la violencia relacionada con el narcomenudeo en la capital.

En el operativo participaron la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la SSPC, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México.

