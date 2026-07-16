Elementos de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana fueron los responsables de llevar a cabo la aprehensión de este exmandatario estatal

Inicio / Nacional / Detienen a exgobernador de Baja California por red de huachicol

Ernesto "N", exgobernador de Baja California, fue detenido la tarde de este jueves en Ensenada por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible, informó la Fiscalía General de la República.

La captura se realizó después de que la FGR obtuvo una orden de aprehensión como parte de una investigación sobre grandes operaciones de contrabando de combustible presuntamente efectuadas mediante una empresa fundada por el exmandatario estatal.

Como resultado de una investigación de alta complejidad relacionada con grandes operaciones de contrabando de combustible, realizadas por una empresa fundada por un ex gobernador de Baja California, la #FGR solicitó y obtuvo una orden de aprehensión por la posible comisión de los… pic.twitter.com/gXDM7l36qq — FGR México (@FGRMexico) July 16, 2026

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana cumplimentaron el mandato judicial en Ensenada, Baja California, sin que hasta el momento se hayan dado a conocer detalles sobre el lugar exacto del operativo o las condiciones en las que ocurrió la detención.

La Fiscalía calificó el caso como una investigación de alta complejidad y señaló que Ruffo Appel es investigado por su posible participación en una estructura vinculada con la introducción ilegal de combustible al país.

La FGR adelantó que en las próximas horas ofrecerá mayor información sobre el caso, las operaciones investigadas y la situación jurídica del exgobernador de Baja California.