Detienen a ‘El Virus’, generador de violencia en Azcapotzalco

Autoridades federales y de la CDMX capturaron en Hidalgo a ‘El Virus’, señalado por ejecuciones, tiroteos y delitos de alto impacto en Azcapotzalco

Autoridades federales y capitalinas detuvieron en el estado de Hidalgo a Alberto R. M., alias ‘El Virus’, identificado como uno de los principales generadores de violencia en la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México.

El operativo fue resultado de labores de inteligencia coordinadas entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), lo que permitió ubicar al presunto delincuente fuera de la capital.

Detención en un centro recreativo de Hidalgo

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el aseguramiento se realizó el 18 de junio de 2026 en un centro recreativo ubicado en la carretera Tulancingo–Metepec, en el municipio de Santa Ana Hueytlalpan, Hidalgo.

En el momento de su captura, el sujeto de 31 años se encontraba en posesión de dosis de droga, por lo que fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Hidalgo para continuar con las investigaciones correspondientes.

Se le vincula con múltiples delitos

‘El Virus’ es señalado por autoridades como presunto responsable de actividades delictivas de alto impacto, entre ellas homicidios, ataques armados, extorsión, narcomenudeo y robo de combustible en la capital del país.

De acuerdo con reportes de inteligencia, se le relaciona con al menos cinco homicidios, incluido el asesinato de Gregorio Espinoza Vázquez, alias ‘El Cachetes’, ocurrido en 2019 en la alcaldía Azcapotzalco.

Las investigaciones señalan que el detenido ya había sido capturado en 2020 y 2023 por delitos relacionados con drogas, amenazas y portación de armas; sin embargo, en ambas ocasiones logró obtener su libertad.

Las autoridades lo consideran un objetivo prioritario debido a su presunta participación en una ola de violencia en la zona norte de la Ciudad de México, particularmente en la colonia San Sebastián, donde mantenía presencia operativa.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre nuevas órdenes de aprehensión en su contra, aunque se mantiene abierta la investigación para determinar el alcance total de sus actividades delictivas y posibles vínculos con otras células criminales.