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Nuevo León

Detienen en operativo federal a hombre con 4,000 balas en Galeana

Derivado de investigaciones, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República lograron la captura sobre la carretera 57

  • 02
  • Junio
    2026

Como resultado de un despliegue coordinado entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Federal Ministerial, se llevó a cabo la detención de un hombre en posesión de un arsenal en el municipio de Galeana.

Derivado de una investigación, los elementos lograron detener a un hombre identificado como José Ángel "N" cuando circulaba a bordo de una camioneta sobre la Carretera 57, en el tramo Matehuala-Monterrey a la altura del Ejido San Roberto.

Detienen a presunto criminal en posesión de arsenal cuando se dirigía a San Luis Potosí

De acuerdo con las autoridades, al momento de la captura, este presunto delincuente se encontraba en posesión de 4,100 cartuchos de diversos calibres, 18 cargadores, siete cañones para arma, siete cajones de mecanismo de arma larga, así como el vehículo en el que se trasladaba.

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Autoridades mencionaron que este hombre procedía de Monterrey y se trasladaba hacia el Estado de San Luis Potosí

Al ser encontrado en flagrancia, se abrirá una carpeta de investigación por su presunta responsabilidad en el delito cometido contra la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Tanto la persona detenida como todo lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades que se encuentran en las instalaciones de la Fiscalía General de la República en el Estado con sede en Linares.

 

 

 

 


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