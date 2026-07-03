Detienen a funcionario del Edomex en Operación Enjambre

Lino 'N', coordinador regional de Gobierno de Edomex, fue detenido en la Operación Enjambre por una investigación por secuestro y delincuencia organizada

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Un funcionario del Gobierno del Estado de México fue detenido la tarde de este jueves como parte de la Operación Enjambre, estrategia conjunta de autoridades federales y estatales para investigar a servidores públicos presuntamente vinculados con actividades delictivas.

Se trata de Lino 'N', quien se desempeñaba como coordinador regional de Gobierno de la zona sur-sureste del Estado de México y es investigado por su presunta participación en los delitos de secuestro y delincuencia organizada.

Participaron autoridades federales y estatales

La detención fue realizada por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Tras su captura, Lino 'N' fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía mexiquense en el municipio de Toluca, donde se desplegó un operativo de seguridad durante varias horas.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer mayores detalles sobre los hechos que motivaron su detención, aunque de manera preliminar se informó que la investigación está relacionada con diversos delitos, entre ellos secuestro.

Como coordinador regional de Gobierno, el funcionario realizaba tareas de carácter operativo y de organización institucional en distintos municipios del sur del Estado de México.

¿Quién es Lino 'N'?

Lino Rodríguez González ocupaba el cargo de Coordinador General de Gobierno de la Zona Sur-Sureste del Estado de México, función desde la cual era el principal enlace político entre la administración estatal y los municipios de esa región.

Adscrito a la Secretaría General de Gobierno, tenía entre sus responsabilidades coordinar la política interior en el sur y sureste de la entidad, mantener comunicación con gobiernos municipales, autoridades auxiliares y representantes de distintos sectores sociales, además de intervenir en la atención de conflictos para fortalecer la gobernabilidad.

Fue presentado públicamente en este cargo durante una sesión de la Mesa para la Construcción de la Paz realizada en agosto de 2025 en el municipio de Amatepec.

Su trayectoria en el servicio público también incluye haber sido secretario del Ayuntamiento de Temascalcingo en 2009, donde desempeñó funciones de coordinación administrativa y política.

¿Qué es la Operación Enjambre?

La Operación Enjambre es una estrategia conjunta encabezada por autoridades federales y estatales para investigar y detener a servidores públicos presuntamente relacionados con organizaciones delictivas.

El operativo busca combatir la corrupción e identificar a funcionarios municipales y de otras dependencias que presuntamente hayan participado en delitos como secuestro, extorsión, homicidio, desaparición de personas o que mantuvieran vínculos con grupos criminales.

La estrategia comenzó en el Estado de México tras las investigaciones derivadas del hallazgo de una fosa clandestina en el municipio de Nicolás Romero, las cuales revelaron la presunta participación de elementos de policías municipales.