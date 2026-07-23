Detienen a ocho personas por contrabando de combustible

Las detenciones derivaron de una investigación relacionada con presuntas irregularidades en la comercialización de productos derivados del petróleo

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Un juez federal vinculó a proceso a Ernesto Ruffo Appel y otras siete personas por su probable participación en una red dedicada al contrabando de combustible, luego de una audiencia que se prolongó durante más de 30 horas.

La Fiscalía General de la República presentó los datos de prueba ante el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, donde se determinó que existen elementos suficientes para continuar formalmente el proceso penal.

Enfrentarán cargos por delincuencia organizada

Ernesto “N”, Ricardo “N” y José “N” fueron vinculados por delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos, mientras que Juan “N” y Luis “N” enfrentarán proceso por delincuencia organizada y contrabando.

Por su parte, José María “N”, Guillermo “N” y Adriana “N” fueron procesados por su probable participación en delincuencia organizada y delitos relacionados con hidrocarburos.

La resolución se produjo después de que las defensas solicitaran la duplicidad del término constitucional. Durante la continuación de la audiencia, el Ministerio Público Federal expuso los argumentos y elementos recabados por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.

El juez ratificó la prisión preventiva oficiosa para Ernesto “N”, Ricardo “N”, José “N”, Juan “N” y Luis “N”, quienes permanecerán recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como el Altiplano.

Guillermo “N” y José María “N” cumplirán la medida cautelar en sus respectivos domicilios debido a condiciones de salud, mientras que Adriana “N” permanecerá interna en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur.

Investigación apunta a declaraciones aduaneras irregulares

Las detenciones derivaron de una investigación de alta complejidad relacionada con presuntas irregularidades en la importación, distribución y comercialización de productos derivados del petróleo.

La hipótesis de la Fiscalía señala que el combustible era introducido al país mediante declaraciones falsas o incompletas ante las autoridades aduaneras. El esquema consistía en reportar volúmenes menores a los transportados o registrar los hidrocarburos como otro tipo de mercancía para evadir el pago de impuestos.

Una de las líneas relevantes del caso surgió después del aseguramiento de 129 carrotanques con aproximadamente 15 millones de litros de combustible en Ramos Arizpe y Saltillo, operativo que permitió ampliar el seguimiento de cargamentos, empresas y operaciones financieras.

Proceso continuará bajo investigación federal

Las autoridades consideran que estas operaciones habrían ocasionado una afectación económica directa al país y podrían representar una fuente de ingresos para organizaciones criminales.

La vinculación a proceso no determina la culpabilidad de los acusados, sino que permite continuar con la investigación y el procedimiento penal. Las ocho personas mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial.