Detienen al exrector de la UAEM por caso 'Estafa Maestra'

El exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, fue detenido este viernes en Cuautla y trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Cuernavaca, acusado de presunta participación en el desvío de recursos públicos federales del programa Cruzada Nacional contra el Hambre, en el marco de la llamada “Estafa Maestra”.

Aunque en el Registro Nacional de Detenciones aún no se detallan los motivos formales de su aprehensión, fuentes judiciales confirmaron que Vera será presentado ante un juez federal en el Centro Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, donde se prevé su audiencia inicial este domingo.

Tras su detención, familiares del exrector difundieron una carta pública en la que Vera Jiménez calificó el proceso en su contra como una “persecución política” iniciada durante el gobierno del exgobernador Graco Ramírez, a quien acusó de haber utilizado las denuncias como “instrumentos de represión y desgaste, no de justicia”.

El exrector recordó que desde 2017 enfrenta múltiples procesos penales federales y estatales por supuestos delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y ejercicio indebido del servicio público, aunque, según afirma, varios de ellos ya fueron declarados improcedentes o retirados.

Vera destacó que un amparo federal (819/2022-1) dejó sin efecto una orden de aprehensión emitida en 2020 al considerar que carecía de fundamentos legales suficientes.

No obstante, dijo que el caso sigue “sub judice”, lo que ha generado una “afectación grave” a sus derechos.

“Demando justicia verdadera, no impunidad. Que las instituciones actúen con independencia y los jueces ejerzan su función sin presiones políticas ni mediáticas”, expresó.

