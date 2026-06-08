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Nacional

Detienen en Puebla a 'La Tripa', presunto líder delictivo

Autoridades detuvieron en Puebla a un presunto líder criminal vinculado con hechos violentos en Morelos, tras labores de inteligencia y coordinación federal

  • 08
  • Junio
    2026

Como parte de las acciones implementadas dentro de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, autoridades federales detuvieron en el estado de Puebla a Homero “N”, alias “La Tripa”, identificado como presunto líder de una célula delictiva relacionada con diversos hechos de violencia en Morelos.

La captura fue dada a conocer por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, que destacó que el operativo derivó de labores de inteligencia, seguimiento de denuncias ciudadanas y trabajos coordinados entre distintas dependencias federales.

En la acción participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) y personal del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Se le relaciona con homicidios y extorsiones

De acuerdo con la información oficial, Homero “N” es considerado uno de los principales generadores de violencia en el estado de Morelos y presuntamente encabezaba una organización criminal involucrada en delitos de alto impacto.

Las investigaciones lo vinculan con actividades relacionadas con extorsión y homicidios, conductas que han contribuido a la incidencia delictiva en diversas zonas de la entidad.

Durante el operativo, los agentes aseguraron diversos indicios que quedaron a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes.

Entre los objetos decomisados se encuentran un arma corta, varias dosis de droga, un vehículo y una identificación presuntamente apócrifa utilizada por el detenido.

Las autoridades indicaron que estos elementos formarán parte de las indagatorias para determinar la posible comisión de otros delitos y establecer el alcance de las actividades ilícitas de la organización criminal.

También fue detenida una mujer

En el mismo operativo fue arrestada Sandra “N”, quien presuntamente se encontraba junto al principal objetivo de la investigación al momento de la intervención de las fuerzas federales.

Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre el papel que desempeñaba dentro de la organización ni los delitos que podrían imputársele, aunque permanecerá bajo investigación de las autoridades competentes.

 


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