Detienen a 'El Comandante Nico' en Ciudad Juárez

Autoridades estatales detuvieron en Ciudad Juárez a Nicolás P. V., alias 'El Nico' o 'El Comandante Nico', presunto líder criminal vinculado al Cártel de Juárez

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Autoridades estatales detuvieron en Ciudad Juárez a Nicolás P. V., alias “El Nico” o “El Comandante Nico”, presunto líder criminal vinculado al Cártel de Juárez y considerado uno de los principales generadores de violencia en el Valle de Juárez.

La captura se realizó la noche del viernes 19 de junio en el cruce del bulevar Gómez Morín y la calle Faraday, en la colonia Partido Senecú, durante un operativo de vigilancia.

Detención con armamento

El detenido, de 26 años y originario de El Porvenir, viajaba en un vehículo Audi negro con placas de Texas, acompañado por dos mujeres identificadas como Iraís R. A., de 35 años, y Anabel C., de 20, ambas originarias de El Paso.

Durante la inspección del vehículo, los agentes aseguraron un importante arsenal compuesto por seis armas largas, cinco de ellas calibre .223 y una más calibre 7.62x39 milímetros, además de cargadores abastecidos y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Objetivo prioritario

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, “El Comandante Nico” era considerado un objetivo prioritario, por lo que desde febrero se mantenía un operativo para localizarlo.

Las autoridades lo identifican como pieza clave en la operación de un grupo criminal que mantenía bajo presión a comunidades del Valle de Juárez.

Tras su detención, tanto el presunto líder criminal como sus acompañantes fueron puestos a disposición de la autoridad competente para continuar con las investigaciones correspondientes.

Se les investiga por su probable responsabilidad en delitos relacionados con la violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

La captura forma parte de las acciones de seguridad implementadas en la región fronteriza para reducir los índices de violencia y desarticular grupos delictivos.

Autoridades destacaron que continuarán los operativos en la zona para ubicar a otros integrantes de organizaciones criminales.