Nacional

Diputados aprueban reforma a la Ley de Amparo con cambios

La Cámara de Diputados aprueba reforma a la Ley de Amparo; se aceptan tres cambios para proteger derechos colectivos y permisos vigentes

  • 14
  • Octubre
    2025

La Cámara de Diputados aprobó esta tarde en lo general la reforma a la Ley de Amparo y comenzó la discusión en lo particular, donde se prevé aceptar sólo tres de las 309 reservas presentadas.

El dictamen de las Comisiones unidas de Justicia y Hacienda se validó con 345 votos de Morena y aliados, mientras 131 legisladores de la oposición votaron en contra, argumentando que la reforma representa un retroceso para la protección de los intereses sociales.

La ministra en retiro y diputada de Morena, Olga Sánchez Cordero, votó en abstención, al igual que los diputados del PT Greycy Durán y Javier Vázquez Calixto. En contra votaron Ana Érika Santana (PVEM) y Martha Aracely Cruz Jiménez (PT), quien señaló que la reforma impactará negativamente en los derechos de los pueblos indígenas.

Cruz Jiménez presentó una reserva para garantizar que las comunidades puedan interponer amparos en defensa de derechos humanos colectivos, sin necesidad de demostrar la titularidad exclusiva de un derecho subjetivo.

Entre los tres cambios que se aprobarían, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, explicó que se eliminará la obligación del juez de verificar que un acto reclamado pueda causar daños de difícil reparación.

Otro ajuste aclara el momento procesal en que los asuntos se resolverán bajo las nuevas disposiciones y no bajo la ley anterior.

La tercera modificación, propuesta por Monreal y Ricardo Mejía Berdeja (PT), establece que permisos, autorizaciones o concesiones del gobierno federal constituyen un derecho adquirido y no podrán revocarse sin justificación, evitando afectaciones, por ejemplo, al sector transportista que ya cuenta con permisos vigentes.

Mejía Berdeja destacó que este cambio protege a quienes ya poseen permisos frente a revocaciones, asegurando que puedan hacer valer sus derechos en el juicio de amparo sin interrupciones en sus actividades.

