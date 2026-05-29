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Coahuila

Diputados locales piden blindar patrimonio urbano de Coahuila

En la propuesta se solicitará a los 38 ayuntamientos crear disposiciones específicas destinadas a la preservación de estas áreas emblemáticas

  • 29
  • Mayo
    2026

Con el objetivo de fortalecer la conservación de los centros históricos frente al crecimiento urbano y comercial, el Congreso de Coahuila recibió una propuesta para que los municipios refuercen sus reglamentos en materia de desarrollo urbano.

El planteamiento fue promovido por el diputado Jesús Alfredo Paredes López, junto con el Grupo Parlamentario “Alianza Coahuila” del PAN, quienes solicitaron a los 38 ayuntamientos revisar y actualizar su normativa, así como crear disposiciones específicas destinadas a la preservación de estas áreas emblemáticas.

La propuesta contempla ajustes en reglamentos vinculados al uso de suelo, construcción y ordenamiento territorial, además de la creación de reglamentos especializados para centros históricos en aquellos municipios donde aún no existan.

El legislador destacó que estos espacios representan un componente clave de la identidad local, al resguardar expresiones arquitectónicas, tradiciones, gastronomía y elementos culturales que forman parte de la historia de las comunidades.

No obstante, señaló que el dinamismo económico y turístico registrado en algunas ciudades ha incrementado la presión sobre estas zonas, ya que nuevos proyectos de infraestructura podrían modificar el entorno y comprometer su valor patrimonial si no se establecen criterios claros de regulación.

Asimismo, el exhorto plantea proteger la calidad de vida de quienes habitan estos sectores desde hace décadas, promoviendo condiciones de orden, seguridad y armonía entre residentes, actividad comercial y afluencia de visitantes.

La intención, según el documento legislativo, es prevenir afectaciones derivadas de un crecimiento sin planeación, estableciendo mecanismos que permitan equilibrar el desarrollo económico con la conservación histórica.

La iniciativa fue turnada como un asunto de urgente y obvia resolución, al considerar necesario fortalecer el marco normativo municipal para preservar el patrimonio cultural ante la expansión urbana.


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