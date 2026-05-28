Diputados aprueban anular elecciones por intervención extranjera

La Cámara de Diputados aprobó este jueves anular las elecciones por intervención extranjera.

Durante la sesión extraordinaria, el pleno aprobó en lo general y particular la reforma al artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que menciona la introducción de una nueva causal para llevar a cabo la anulación.

Con 307 votos a favor, 128 en contra y una abstención, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, anunció dicha decisión tras cerrar el sistema electrónico.

"Aprobado por 307 votos lo reservado por el dictamen y las modificaciones aceptadas por la asamblea".

#AlMomento | El Pleno de la #CámaraDeDiputados aprueba el dictamen por el que se reforma el artículo 41 de la Constitución Política, introduciendo una nueva causal de nulidad de elecciones por intervención extranjera. pic.twitter.com/8PwFGF1Vra — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) May 28, 2026

Durante su participación, el coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, detalló que esta modificación precisa que, al momento de que se acrediten posibles actos de intervención extranjera en los resultados, se anulará el proceso electoral.

"No hay ninguna intención de desvirtuar el precepto fundamental de no permitir que gobiernos extranjeros o que cualquier agente del exterior intervenga en nuestros procesos comiciales. Ese es el fin, ese es el fondo. Se pretende acuñar en la Constitución y que evite que cualquier intervención extranjera o de agentes extranjeros puedan ser válidas en el país".

Aseguraron que el objetivo de esta reforma se enfoca en fortalecer la protección constitucional de la soberanía nacional y la independencia política frente a posibles actos de injerencia externa, garantizar que la renovación de los poderes públicos sea de elecciones libres, auténticas y ajenas a cualquier influencia extranjera, así como el reforzar el sistema de nulidades electorales mediante mecanismos orientados a preservar la legitimidad democrática.

Estas posibles injerencias podrían darse mediante el financiamiento, ciberataques, campañas de desinformación o presiones diplomáticas, conductas que buscan vulnerar el proceso electoral.

¿Qué dice el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos?

De acuerdo con este artículo, se les da autonomía a las instituciones encargadas de la democracia, como el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para resolver impugnaciones, calificar elecciones y proteger los derechos políticos de los ciudadanos.

Determina que el pueblo ejerce su soberanía a través de los Poderes de la Unión y reconoce a los partidos políticos como entidades de interés público.

Según el artículo 41, se establece que una elección puede ser anulada si se acredita que se cometieron violaciones graves, dolosas y determinantes como:

Cuando se exceda el gasto de campaña permitido en un 5% o más del monto total autorizado.

Cuando se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión fuera de la ley.

Cuando se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas.

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