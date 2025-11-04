Cerrar X
Nacional

Diputados rinden homenaje al alcalde asesinado de Uruapan

La Cámara de Diputados inició este martes su sesión plenaria con un minuto de silencio en memoria del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo

  • 04
  • Noviembre
    2025

La Cámara de Diputados inició este martes su sesión plenaria con un minuto de silencio en memoria del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, asesinado el pasado 1 de noviembre.

El homenaje estuvo acompañado de muestras de luto y protesta de las bancadas de oposición.

Tras declarar iniciada la sesión, la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán (PAN), expresó que la pérdida de Manzo “representa un hecho profundamente lamentable para su comunidad y para todo México”, y solicitó el minuto de silencio en su honor.

Al término del homenaje, los legisladores ofrecieron también un minuto de aplausos al edil michoacano.

Como parte de las manifestaciones, el grupo parlamentario del PRI colocó en sus curules sombreros manchados con pintura roja, en alusión al alcalde, mientras que el PAN exhibió veladoras eléctricas y una imagen con un sombrero y un limón, símbolo que evocó tanto a Manzo como al empresario limonero Bernardo Bravo, asesinado el 19 de octubre.

tfreh.JPG

Además, el pleno guardó tres minutos adicionales de silencio: uno en memoria del exdiputado Francisco Rojas Gutiérrez, otro por las 23 víctimas del incendio en una tienda de conveniencia en Hermosillo, Sonora, y un tercero en honor a Elena Sánchez Algarín, exdirectora de Proceso Legislativo de la Cámara.


