Dos sismos se registran al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas

Dos sismos de magnitud 5.6 y 4.5 se registraron frente a las costas de Chiapas, con epicentros al suroeste de Ciudad Hidalgo

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Dos sismos se registraron durante la mañana de este sábado 18 de julio frente a las costas de Chiapas, con una diferencia aproximada de 25 minutos.

Sismo de magnitud 5.6 frente a Ciudad Hidalgo

El movimiento de mayor intensidad ocurrió a las 11:26 horas y alcanzó una magnitud preliminar de 5.6, con epicentro localizado 105 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo.

El sismo se originó a una profundidad de 10 kilómetros. Previamente, a las 11:01 horas, se había registrado otro temblor de magnitud 4.5, cuyo epicentro se ubicó 149 kilómetros al suroeste de la misma localidad chiapaneca, también a 10 kilómetros de profundidad.

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