Tren Interoceánico se descarrila en Oaxaca; no reportan heridos

Dos unidades de un tren de carga se descarrilaron este martes, 510 metros adelante del punto donde hace 7 meses ocurrió el accidente de un convoy de pasajeros

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Dos unidades articuladas de un tren de carga del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec se descarrilaron la noche del martes en Oaxaca, apenas 510 metros adelante del punto donde hace siete meses ocurrió el accidente de un convoy de pasajeros que dejó 14 personas muertas y 98 lesionadas.

El nuevo percance ocurrió en el punto kilométrico 230+800 de la Línea Z y no dejó personas lesionadas ni afectaciones a la población, informó el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, organismo coordinado por la Secretaría de Marina.

“Se presentó un percance ferroviario que involucró dos unidades articuladas de un tren de carga, integradas por dos carros cada una, en el PK 230+800”, señaló el organismo en un comunicado.

Tras el reporte, fueron activados los protocolos de seguridad y personal especializado inició las maniobras para retirar las unidades involucradas y liberar la vía. Las locomotoras y el resto del convoy también fueron retirados de la zona sin contratiempos.

“El evento no dejó heridos ni lesionados, tampoco afectaciones a la población. De manera inmediata se activaron los protocolos de seguridad y personal especializado inició las maniobras para el retiro de las unidades y la liberación de la vía”, informó la Secretaría de Marina.

El Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec inició una inspección técnica para determinar las causas del descarrilamiento. El Corredor Interoceánico aseguró que, pese al incidente, las operaciones ferroviarias de carga continúan con normalidad.

Hasta la noche del martes, las autoridades no habían informado qué tipo de mercancía transportaban las unidades ni si el descarrilamiento provocó daños en las vías o en otra parte de la infraestructura ferroviaria.

El percance ocurrió prácticamente en el mismo sector donde, el 28 de diciembre de 2025, un tren de pasajeros se descarriló en el punto kilométrico 230+290, entre Chivela y Nizanda, Oaxaca, con un saldo de 14 personas fallecidas y 98 lesionadas.

Las investigaciones de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario y de la Fiscalía General de la República concluyeron que aquel accidente fue provocado por exceso de velocidad, luego de que el convoy ingresó a una curva por encima del límite permitido.

Después de la tragedia, el Gobierno federal suspendió temporalmente el servicio de pasajeros para revisar los protocolos de operación y seguridad, mientras los trenes de carga continuaron circulando por el corredor que conecta los puertos de Salina Cruz, Oaxaca, y Coatzacoalcos, Veracruz.

El nuevo descarrilamiento es el segundo accidente de consideración registrado en ese tramo en poco más de medio año.