Efectúan simulacro de salud previo al Mundial 2026

La Secretaría de Salud realizó este lunes un simulacro en el estadio BBVA, donde efectuaron la atención de una supuesta explosión en las inmediaciones de la sede del mundial.

El simulacro fue supervisado por la titular de la dependencia, Alma Rosa Marroquín y la Encargada del Despacho del Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, Estrella Albarrán Suárez.

La secretaria informó que el Estado trabaja con autoridades federales y municipales para garantizar que el evento deportivo se realice sin contratiempos y de manera oportuna.

“Nos preparamos para el Mundial de FIFA 2026, muy contentos de recibir a la doctora Estrella desde nivel federal y con todo el equipo de salud, hicimos un simulacro de un evento de un siniestro que se puede estar presentando en cualquier momento, en este simulacro hubo una explosión y después de ahí empezaron todos los sistemas de respuesta del estado a actuar"

“Medimos los tiempos, la capacidad de repuesta de nuestras unidades, pero sobre todo la coordinación que se tiene entre las dependencias, participaron 21 dependencias y 126 personas; entonces, estuvimos identificando las áreas de oportunidad y por supuesto preparándonos para tener esta capacidad de respuesta que Nuevo León y México y el mundo requiere ante un evento tan importante”.

Por su parte, Albarrán Suárez aseguró que estos simulacros se llevan a cabo en cada una de las sedes.

“La verdad es que se están logrando la metas y los objetivos, de entrada la coordinación es muy importante con instrucciones de nivel de Gobernación para que se pueda tener esta coordinación, respuesta de equipo, tiempos coordinados y sistemas coordinados, han tenido muy buena respuesta y este es el trabajo ideal, toda aquella acción de simulacro es la acción preventiva ideal, trabajando de manera coordinada una emergencia es mucho más fácil de contener y de dar respuesta”.

Este es el segundo simulacro que se realiza, debido a que el primero se registró en el municipio de Allende.

