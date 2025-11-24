Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_11_24_T152128_410_4f2396419d
Nacional

Efectúan simulacro de salud previo al Mundial 2026

Más de 120 personas pertenecientes a 21 dependencias participaron en la simulación de una explosión, coordinada por el Centro Regulador de Urgencias Médicas

  • 24
  • Noviembre
    2025

La Secretaría de Salud realizó este lunes un simulacro  en el estadio BBVA, donde efectuaron la atención de una supuesta explosión en las inmediaciones de la sede del mundial.

IMG_5424.JPG

El simulacro fue supervisado por la titular de la dependencia, Alma Rosa Marroquín y la Encargada del Despacho del Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, Estrella Albarrán Suárez.

IMG_5425.JPG

La secretaria informó que el Estado trabaja con autoridades federales y municipales para garantizar que el evento deportivo se realice sin contratiempos y de manera oportuna.

“Nos preparamos para el Mundial de FIFA 2026, muy contentos de recibir a la doctora Estrella desde nivel federal y con todo el equipo de salud, hicimos un simulacro de un evento de un siniestro que se puede estar presentando en cualquier momento, en este simulacro hubo una explosión y después de ahí empezaron todos los sistemas de respuesta del estado a actuar"

IMG_5447.JPG

“Medimos los tiempos, la capacidad de repuesta de nuestras unidades, pero sobre todo la coordinación que se tiene entre las dependencias, participaron 21 dependencias y 126 personas; entonces, estuvimos identificando las áreas de oportunidad y por supuesto preparándonos para tener esta capacidad de respuesta que Nuevo León y México y el  mundo requiere ante un evento tan importante”.

IMG_5450.JPG

Por su parte, Albarrán Suárez aseguró que estos simulacros se llevan a cabo en cada una de las sedes.

“La verdad es que se están logrando la metas y los objetivos, de entrada la coordinación es muy importante con instrucciones de nivel de Gobernación para que se pueda tener esta coordinación, respuesta de equipo, tiempos coordinados y sistemas coordinados, han tenido muy buena respuesta y este es el trabajo ideal, toda aquella acción de simulacro es la acción preventiva ideal, trabajando de manera coordinada una emergencia es mucho más fácil de contener y de dar respuesta”.

IMG_5437.JPG

Este es el segundo simulacro que se realiza, debido a que el primero se registró en el municipio de Allende.


Comentarios

Etiquetas:
