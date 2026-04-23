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Nuevo León

SICT redobla esfuerzos para rehabilitar Carretera Nacional

Estas labores se realizan bajo las condiciones ambientales específicas para la adecuada adherencia del material, por lo que las jornadas se efectúan en el día

  • 23
  • Abril
    2026

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó este jueves que se llevan a cabo los trabajos de conservación sobre la Carretera Nacional (MEX-85), en el tramo del municipio de Santiago, Nuevo León.

Estos trabajos se realizan por medio del Centro SICT Nuevo León, quien aplicó una técnica que permite mejorar las condiciones del pavimento con el fin de prolongar su vida útil y reforzar la seguridad vial.

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Estas labores se realizan bajo las condiciones ambientales específicas para la adecuada adherencia del material, por lo que las jornadas se efectúan durante el día para asegurar el comportamiento óptimo de la superficie.

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Ante esto, se redoblan esfuerzos para hacer más eficientes los tiempos de ejecución, para minimizar las afectaciones a la movilidad en la zona.

Por ello, se exhorta a los conductores a planear sus traslados con anticipación, respetar los señalamientos de obra, así como reducir la velocidad y seguir las indicaciones del personal en campo.

 

 


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