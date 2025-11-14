Cerrar X
Tamaulipas

Efectúan 'Macrosimulacro' para evaluar riesgos en Altamira

Autoridades afirmaron que estas acciones han permitido consolidar a la región como un referente nacional en seguridad industrial y protección civil

  • 14
  • Noviembre
    2025

Con la participación de más de dos mil personas entre personal industrial, cuerpos de emergencia y comunidad, la Asociación de Industriales del Sur de Tamaulipas (AISTAC) llevó a cabo el Macrosimulacro 2025, considerado uno de los ejercicios de seguridad más complejos realizados en la zona en los últimos años.

El escenario simulado contempló tres emergencias simultáneas: la explosión de una pipa con butadieno, la fuga de gas cloro y un incendio generado por la colisión entre el ferrocarril y un tractocamión. 

El objetivo fue evaluar la capacidad de respuesta, coordinación interinstitucional y aplicación de protocolos, ante sustancias de alto riesgo que forman parte de los procesos industriales en Altamira.

El Gerente General de la AISTAC, David Abel Hernández Gamiz, destacó que este ejercicio requirió un año de planeación y la colaboración de autoridades municipales, estatales y federales, además de las 40 empresas afiliadas a la organización. 

“Se trata de una práctica diseñada para ser lo más real posible, con el propósito de fortalecer la preparación ante emergencias químicas y mejorar cada uno de nuestros tiempos de respuesta”, afirmó.

Durante la práctica se efectuaron evacuaciones preventivas en empresas cercanas y en el Sector Miramar, considerada dentro del radio de afectación simulado. En total, el movimiento de personal y habitantes superó las 2,000 personas; más de 250 especialistas entre brigadistas, unidades de emergencia, Protección Civil, Marina, SEDENA, Guardia Nacional, SEMARNAT, PROFEPA, Tránsito y diversas dependencias participaron de manera directa.

La zona industrial sur de Tamaulipas gestiona alrededor de 2 mil 500 sustancias químicas, entre ellas el butadieno y el cloro, utilizadas en procesos productivos y catalogadas como materiales de alto riesgo; el ejercicio permitió valorar la capacidad de control de fugas, contención de derrames, combate de incendios y atención a personas con quemaduras o intoxicación.

Hernández Gamiz señaló que estos macrosimulacros, realizados desde hace más de 15 años, han permitido consolidar a la región como un referente nacional en seguridad industrial y protección civil. Añadió que, aunque siempre se identifican áreas de mejora, cada práctica deja aprendizajes clave para perfeccionar la coordinación entre industria, autoridades y comunidad.

“La prevención es una responsabilidad compartida, y estos ejercicios nos permiten estar preparados ante cualquier eventualidad real”, expresó al subrayar, que el compromiso principal es la protección de las familias del sur de Tamaulipas y la operación segura del sector industrial.


