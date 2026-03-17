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Internacional

Renuncia director de Centro contra Terrorismo por guerra en Irán

Al final del documento, suplicó a Donald Trump a reflexionar sobre las acciones desplegadas en Irán y la razón por las que se efectúan

  • 17
  • Marzo
    2026

Joseph Kent, director del Centro Nacional de Contraterrorismo de Estados Unidos renunció este martes a su cargo tras indicar que no apoyará el conflicto en Medio Oriente.

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A través de una carta dirigida al presidente Donald Trump, el director afirmó que decidió dimitir a su cargo de manera inmediata, debido a que su conciencia "no le permite apoyar" la guerra contra Irán.

"Tras una profunda reflexión, he decidido dimitir de mi cargo como director del Centro Nacional Antiterrorista, con efecto a partir de hoy.

Mi conciencia no me permite apoyar la guerra en curso en Irán. Irán no representaba una amenaza inminente para nuestra nación, y está claro que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense.

Aseguró que a pesar de apoyar las políticas exteriores en las campañas del mandatario republicano en 2016, 2020 y 2024, siempre se consideró que dicho conflicto es una trampa para robar la vida de "sus compatriotas".

"En su primera administración, usted comprendió mejor que ningún otro presidente moderno cómo aplicar de forma decisiva el poder militar sin que nos viéramos arrastrados a guerras interminables. Lo demostró al eliminar a Qasam Solamani y al derrotar al ISIS."

Acusa de líderes israelíes de influir en desatar conflictor en Medio Oriente

Kent mencionó que los líderes israelíes y miembros influyentes de medios en Estados Unidos lanzaron una campaña de desinformación que sembró el sentimiento bélico, lo que fomentó la guerra contra Irán.

"Esta cámara de eco se utilizó para engañarle y hacerle creer que Irán representaba una amenaza inminente para Estados Unidos, y que si atacaba ahora, habría un camino claro hacia una rápida victoria. "

Ante esto, aseguró que dichas fuerzas arrastraron a la administración a un conflicto a un conflicto bélico comparado como al vivido en Irak.

"Esto era una mentira y es la misma táctica que utilizaron los israelíes para arrastrarnos a la desastrosa guerra de Irak, que le costó a nuestra nación la vida de miles de nuestros mejores hombres y mujeres. No podemos cometer este error de nuevo."

Afirmó que como veterano que ha estado en combate en al menos 11 ocasiones y un hombre que perdió a su esposa en una guerra fabricada por Israel, "no puedo apoyar el envío de la próxima generación a luchar y morir en una guerra que no beneficia al pueblo estadounidense ni justifica el coste de vidas estadounidenses."

Suplica a Donald Trump a reflexionar sobre acciones desplegadas en Irán

Al final del documento, suplicó a Donald Trump a reflexionar sobre las acciones desplegadas en Irán y la razón por las que se efectúan.

"Puede cambiar el rumbo y trazar un nuevo camino para nuestra nación, o puede permitir que nos deslizemos aún más hacia el declive y el caos. "

El Centro Nacional contra el Terrorismo, integrado en la dirección de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, es un organismo creado tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 para recopilar información sobre terrorismo internacional. 


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