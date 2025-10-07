Cerrar X
Nacional

Ejército de EUA aprenderá el Plan DN-III-E en México: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que tropas de Estados Unidos se capacitarán en México en la atención a desastres naturales, siguiendo el Plan DN-III-E

  • 07
  • Octubre
    2025

El Gobierno de México y Estados Unidos acordaron que tropas estadounidenses recibirán capacitación en México para mejorar su respuesta ante desastres naturales, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

El entrenamiento se centrará en el Plan DN-III-E del Ejército Mexicano y el Plan Marina, que son modelos que EUA no posee.

Sheinbaum explicó que el acuerdo permitirá que las fuerzas estadounidenses aprendan a atender a la población antes, durante y después de fenómenos naturales.

“Ellos tienen muchos problemas cuando surge un desastre y no se actúa de manera inmediata. Ese es el marco de entrenamiento que logramos establecer”, detalló.

Cabe señalar que el entendimiento se oficializó el 3 de septiembre durante la visita del secretario de Estado de EUA, Marco Rubio, a Palacio Nacional, en el marco del Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley.

La mandataria destacó que el acuerdo se basa en cuatro ejes: reciprocidad, respeto a la soberanía, responsabilidad compartida y confianza mutua.

Cooperación en seguridad y drogas

El canciller Juan Ramón de la Fuente calificó la reunión como un “buen entendimiento” y anunció la creación de un grupo de trabajo de alto nivel que evaluará periódicamente los avances del programa.

Además, destacó que la colaboración ha permitido reforzar la seguridad en la frontera, disminuir el tráfico de fentanilo y mejorar el intercambio de información entre ambos países.

Por otra parte, México y Estados Unidos también acordaron implementar campañas de prevención sobre los daños del consumo de drogas sintéticas, con el objetivo de reducir la demanda y aumentar la conciencia pública sobre estos riesgos.


