Ejército mexicano promueve valores cívicos en alumnos de primaria

Este tipo de actividades buscan ofrecer a los alumnos herramientas que fortalezcan su formación y los mantengan enfocados en un camino de valores

En la Escuela Primaria Melchor Ocampo se llevó a cabo una actividad en conjunto con personal del Ejército Mexicano, enfocada en reforzar valores entre alumnos de todos los grados, desde primero hasta sexto año.

La maestra Guadalupe Arriaga señaló que este tipo de dinámicas permiten acercar a los estudiantes a temas como el amor a México, el respeto y el sentido de pertenencia, a través de actividades pensadas para su formación.

Promueven patriotismo, disciplina y compañerismo

Como parte de la jornada, el teniente de sanidad Víctor Ramírez Macario, del Octavo Regimiento de Caballería, explicó que se proyectó una película con el objetivo de transmitir a los menores valores como el patriotismo, el compañerismo y la disciplina que se viven dentro de la institución.

La intención de estas acciones es que los niños, desde temprana edad, conozcan estos principios y los tomen como referencia en su crecimiento, ayudándolos a formarse con una visión más clara sobre su futuro y su desarrollo personal.

Este tipo de actividades buscan ofrecer a los alumnos herramientas y ejemplos positivos que fortalezcan su formación y los mantengan enfocados en un camino de valores y responsabilidad.