Corea del Sur realiza su último entrenamiento en el Universitario

La práctica comenzó en punto de las 10:00 de la mañana y se extendió por espacio de una hora y media, concluyendo alrededor de las 11:30

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La Selección de Corea del Sur llevó a cabo este lunes su último entrenamiento en el Estadio Universitario, como parte de la preparación final para su compromiso de este miércoles ante Sudáfrica dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La práctica comenzó en punto de las 10:00 de la mañana y se extendió por espacio de una hora y media, concluyendo alrededor de las 11:30 en la cancha del Volcán.

Bajo las órdenes de Hong Myung-bo, los futbolistas realizaron trabajos físicos, ejercicios de posesión de balón y sesiones tácticas enfocadas en afinar detalles de cara al último encuentro correspondiente a la fase de grupos en donde tan sólo un empate los clasifica a la siguiente fase.

La buena noticia para el conjunto asiático fue que todos los integrantes del plantel estarán disponibles, entre ellos la estrella Heung-Min Son, por lo que el entrenador podrá contar con equipo completo para el duelo ante los africanos.

Corea del Sur enfrentará a Sudáfrica este martes en territorio regiomontano, en un encuentro que podría resultar determinante para sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda de la justa mundialista.