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Internacional

Estados Unidos advierte de ataques terroristas en Irak

La embajada advirtió de riesgo en 24 a 48 horas por milicias ligadas a Irán y pidió a los ciudadanos estadounidenses abandonar Irak de inmediato

  • 01
  • Abril
    2026

La Embajada de Estados Unidos en Bagdad emitió una alerta de seguridad el jueves, advirtiendo que milicias terroristas iraquíes respaldadas por Irán podrían perpetrar ataques en la capital iraquí en los próximos dos días.

La embajada declaró en la alerta: "Milicias terroristas iraquíes alineadas con Irán podrían estar planeando ataques en el centro de Bagdad en las próximas 24 a 48 horas". Señaló que Irán y sus milicias aliadas han llevado a cabo "ataques generalizados contra ciudadanos estadounidenses y objetivos relacionados con Estados Unidos en todo Irak, incluida la región del Kurdistán".

La alerta continuó: "Estos grupos podrían atacar a ciudadanos estadounidenses, empresas, universidades, instalaciones diplomáticas, infraestructura energética, hoteles, aeropuertos y otros sitios que se cree que están asociados con Estados Unidos, así como a instituciones iraquíes y objetivos civiles. Estas milicias terroristas también han intentado secuestrar a estadounidenses. Por lo tanto, los ciudadanos estadounidenses deben abandonar Irak de inmediato".

La embajada estadounidense afirmó que el gobierno iraquí "no ha podido prevenir los ataques terroristas que ocurren dentro del territorio iraquí o que se originan en él", y señaló que "los grupos de milicias terroristas pueden estar vinculados al gobierno iraquí, y algunos terroristas pueden portar documentos de identificación que indican que son empleados del gobierno iraquí".

La misión estadounidense en Irak continúa sus operaciones a pesar de la salida obligatoria de algunos miembros del personal, con el fin de brindar asistencia a los ciudadanos estadounidenses en Irak.

La embajada advirtió a los ciudadanos estadounidenses que no intentaran acercarse a la Embajada de Estados Unidos en Bagdad ni al Consulado General en Erbil, "debido a los riesgos de seguridad persistentes, incluidos misiles, drones y cohetes en el espacio aéreo iraquí", y les recordó la "Advertencia de viaje de nivel 4: No viajar a Irak".

La Embajada de Estados Unidos en Bagdad aconsejó a los ciudadanos estadounidenses "no viajar a Irak bajo ninguna circunstancia" Si se encuentran allí, deben abandonar el país de inmediato".

 


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