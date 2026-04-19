Mueren agentes de México y EUA tras operativo en Chihuahua

Un accidente carretero en Chihuahua dejó cuatro funcionarios muertos, dos mexicanos y dos estadounidenses, luego de participar en un operativo donde se localizaron seis narcolaboratorios.

Accidente ocurre tras operativo en Morelos

Cuatro funcionarios perdieron la vida en un accidente vial registrado en el estado de Chihuahua, cuando regresaban de un operativo en el municipio de Morelos, donde autoridades lograron ubicar y desmantelar seis laboratorios clandestinos utilizados para la producción de drogas sintéticas.

El percance ocurrió sobre la carretera Chihuahua-Ciudad Juárez, en medio del despliegue de seguridad derivado de estas acciones contra el narcotráfico.

Entre las víctimas se encuentran dos elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y dos oficiales instructores de la Embajada de Estados Unidos, quienes participaban en labores de capacitación.

El fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, confirmó que uno de los fallecidos es Pedro Ramón Oseguera Cervantes, director de la AEI en la región, quien viajaba acompañado de su escolta Manuel Genaro Méndez Monte.

El funcionario destacó la trayectoria del director, al señalar que dedicó su vida al servicio público y a las labores de seguridad en el estado, dejando una huella dentro de la corporación.

Respecto a los ciudadanos estadounidenses, indicó que se trataba de instructores que colaboraban en tareas de entrenamiento dentro de los esquemas de cooperación bilateral en materia de seguridad.

Operativo permitió ubicar seis narcolaboratorios

El operativo que dio origen a este despliegue fue resultado de una investigación que se extendió por aproximadamente tres meses y que se llevó a cabo en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional.

Durante las acciones, las autoridades localizaron seis instalaciones clandestinas dedicadas a la producción de drogas químicas, principalmente metanfetamina. Los sitios contaban con infraestructura compleja, lo que evidencia un alto nivel de organización y capacidad técnica por parte de los grupos delictivos.

En uno de los laboratorios, de aproximadamente 850 metros cuadrados, se identificaron múltiples áreas operativas con tambos de gran capacidad, calderas, hornos industriales, contenedores con sustancias químicas, depósitos de acetona y decenas de cilindros de gas conectados para el procesamiento.

Además, en el lugar se localizaron espacios acondicionados para la estancia de personas, incluyendo áreas con catres, agua y víveres, lo que sugiere que las actividades se realizaban de manera continua.

En un segundo punto intervenido, se aseguraron cientos de contenedores con sustancias en proceso, hornos, condensadores, tambos, costales con material químico y cerca de 200 cilindros de gas, lo que confirma la magnitud de la operación clandestina.

Debido a que estos hechos corresponden a delitos del orden federal, se dio aviso a la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que continuará con las investigaciones y el aseguramiento de los inmuebles.

Riesgos en la cooperación binacional en seguridad

El accidente ocurre en un contexto de colaboración entre México y Estados Unidos en el combate al narcotráfico, que incluye intercambio de información, capacitación y operativos coordinados.

Tras los hechos, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, lamentó la muerte de los funcionarios y reconoció su labor en tareas de seguridad.

Lamentamos profundamente la trágica pérdida de dos miembros del personal de la Embajada de los Estados Unidos, del Director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua y de un elemento de dicha agencia en este accidente. Reconocemos su dedicación y sus incansables… — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) April 19, 2026

“Esta tragedia es un solemne recordatorio de los riesgos que enfrentan los funcionarios mexicanos y estadounidenses dedicados a proteger a nuestras comunidades”, expresó en un mensaje difundido en redes sociales.

El diplomático subrayó la importancia de mantener y fortalecer los esfuerzos conjuntos en materia de justicia y seguridad, en regiones como Chihuahua, donde las autoridades mantienen operativos constantes contra el crimen organizado.





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