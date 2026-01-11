Podcast
Internacional

Embajada de EUA alerta sobre barreras flotantes en Río Bravo

Autoridades afirmaron parte de la estrategia del Gobierno de Estados Unidos, es frenar el cruce ilegal de migrantes y el tráfico de drogas

  • 11
  • Enero
    2026

La Embajada de Estados Unidos en México advirtió acerca de la instalación de “barreras flotantes” sobre el río Bravo como medida ilegal para impedir el paso de migrantes hacia la Unión Americana.

A través de redes, el instituto advirtió a los extranjeros que dichas boyas se encuentran bajo vigilancia permanente.

De acuerdo con la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, este “muro flotante” es financiado con fondos contenidos en el “gran y hermoso proyecto de ley” del presidente Donald Trump.

Además es parte de la estrategia del Gobierno estadounidense de frenar el cruce ilegal de migrantes y el tráfico de drogas.

Exponen casos sobre extorsiones de "coyotes" 

En otra publicación, la Embajada de Estados Unidos en México publicó el caso del padre de Daysi, quien fue extorsionado por estas personas. 

Embajada-EUA-Mexico-advierte-boyas-flotantes.jpg

Buscan advertir sobre los riesgos sobre el intentar cruzar hacia el territorio estadoundiense.


