Embajada de EUA alerta sobre barreras flotantes en Río Bravo

La Embajada de Estados Unidos en México advirtió acerca de la instalación de “barreras flotantes” sobre el río Bravo como medida ilegal para impedir el paso de migrantes hacia la Unión Americana.

A través de redes, el instituto advirtió a los extranjeros que dichas boyas se encuentran bajo vigilancia permanente.

El muro en la frontera sur no está solo en tierra.

Si intentas cruzar el Río Bravo, encontrarás barreras flotantes y vigilancia constante.

Cada milla de la frontera está reforzada para detener cruces ilegales entre puertos de entrada.

Regresa. No pongas tu vida en riesgo. Serás… pic.twitter.com/vG0X1zuYrI — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) January 11, 2026

De acuerdo con la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, este “muro flotante” es financiado con fondos contenidos en el “gran y hermoso proyecto de ley” del presidente Donald Trump.

Además es parte de la estrategia del Gobierno estadounidense de frenar el cruce ilegal de migrantes y el tráfico de drogas.

Exponen casos sobre extorsiones de "coyotes"

En otra publicación, la Embajada de Estados Unidos en México publicó el caso del padre de Daysi, quien fue extorsionado por estas personas.

Buscan advertir sobre los riesgos sobre el intentar cruzar hacia el territorio estadoundiense.

