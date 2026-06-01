Embajador de EUA en México pide unidad contra cárteles

En medio de recientes tensiones entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, el embajador estadounidense Ronald Johnson afirmó que el combate a los cárteles debe ser un factor de cooperación y no de confrontación entre ambos países.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, sostuvo que los ciudadanos de ambos lados de la frontera merecen vivir libres de la violencia, la corrupción y la intimidación generadas por las organizaciones criminales.

The fight against cartels should unite us, not divide us. People on both sides of our border want to live safely and in peace. They deserve freedom from the intimidation, corruption, and fear that the cartels inflict. Every moment spent turning this shared security challenge… — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) June 1, 2026

El diplomático señaló que convertir los desafíos de seguridad compartidos en un debate político representa una oportunidad perdida para fortalecer la colaboración bilateral. Sus declaraciones se producen tras la controversia generada por la participación de agentes de la CIA en un operativo en Chihuahua y la solicitud de captura y extradición de diez funcionarios de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.

El posicionamiento también ocurre después de que la presidenta Claudia Sheinbaum advirtiera sobre posibles intentos de injerencia extranjera y cuestionara si ciertos sectores políticos estadounidenses buscan influir en el escenario electoral mexicano bajo el argumento del combate al crimen organizado.

Comentarios