Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_06_01_at_6_58_03_PM_1803039dd8
Nacional

Embajador de EUA en México pide unidad contra cárteles

Ronald Johnson afirmó que el combate a los cárteles debe ser un factor de cooperación y no de confrontación entre ambos países

  • 01
  • Junio
    2026

En medio de recientes tensiones entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, el embajador estadounidense Ronald Johnson afirmó que el combate a los cárteles debe ser un factor de cooperación y no de confrontación entre ambos países. 

A través de un mensaje difundido en redes sociales, sostuvo que los ciudadanos de ambos lados de la frontera merecen vivir libres de la violencia, la corrupción y la intimidación generadas por las organizaciones criminales.

El diplomático señaló que convertir los desafíos de seguridad compartidos en un debate político representa una oportunidad perdida para fortalecer la colaboración bilateral. Sus declaraciones se producen tras la controversia generada por la participación de agentes de la CIA en un operativo en Chihuahua y la solicitud de captura y extradición de diez funcionarios de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya. 

El posicionamiento también ocurre después de que la presidenta Claudia Sheinbaum advirtiera sobre posibles intentos de injerencia extranjera y cuestionara si ciertos sectores políticos estadounidenses buscan influir en el escenario electoral mexicano bajo el argumento del combate al crimen organizado.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Captura_cab1d2af83
Alcalde de Cuautla realizará prisión preventiva en Sonora
asdf_9caf144ff6
Continúa recuento de daños en Hacienda Las Golondrinas, Edomex
cnte_acepta_dialogo_pero_exige_mesa_directa_con_sheinbaum_dbb7b08703
CNTE acepta diálogo, pero exige mesa directa con Sheinbaum
publicidad

Últimas Noticias

messi_premio_asturias_99fe47aa42
Messi recibe el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026
gusano_barrenador_coahuila_cuantos_casos_hay_f7382eea50
Gusano barrenador avanza hacia Texas; productores alertan
Captura_de_pantalla_2026_06_03_a_la_s_1_03_19_a_m_62953e518d
Grandiosas Invicto reunirá a seis divas en Monterrey
publicidad

Más Vistas

menor_fiscalia_coahuila_306db6980c
Menor ya está en un entorno seguro: gobernador
Whats_App_Image_2026_06_01_at_15_29_25_df78d68005
Reducen a escombros la casa de 'Pipo' en el centro de Monterrey
IMG_4402_1bfdd033d9
Localizan cuerpo en estado de descomposición en San Pedro
publicidad
×