Destaca Ronald Johnson cooperación en reunión de seguridad

El embajador de EUA en México se reunió con autoridades federales y con la directora de la ONDCP para reforzar acciones contra el fentanilo y el CJNG

  • 25
  • Febrero
    2026

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó la “productiva reunión” que sostuvo ayer con autoridades mexicanas de seguridad para fortalecer la cooperación bilateral contra el narcotráfico, en un encuentro en el que participó la directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca (ONDCP, por sus siglas en inglés), Sara Carter.

“Productiva reunión con la directora de la ONDCP y autoridades del gobierno de México para avanzar en la cooperación histórica impulsada por el presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum”, escribió el diplomático en sus redes sociales. Añadió que ambos países trabajan de manera conjunta “para frenar el flagelo del fentanilo y desmantelar las redes que envenenan a nuestras comunidades”.

Carter y Johnson se reunieron con la dirigencia militar y de seguridad de México “para felicitarles por la exitosa operación dirigida contra Nemesio El Mencho Oseguera Cervantes”. Señaló que el líder del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) encabeza una “organización terrorista extranjera responsable del tráfico de drogas ilícitas hacia Estados Unidos y de amenazar nuestra seguridad nacional”.

En las publicaciones se difundieron imágenes del encuentro, en el que participaron integrantes del gabinete de seguridad del gobierno de México, como la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el de Seguridad, Omar García Harfuch; los titulares de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, y de la Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, así como el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco.


