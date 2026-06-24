Nacional Inicio / Nacional / Embajador de EUA felicita a Sheinbaum por su cumpleaños Embajador de EUA felicita a Sheinbaum por su cumpleaños La presidenta Sheinbaum celebró su santo al concluir su tradicional conferencia de prensa matutina, donde partió dos pasteles Por Carlos Nava | 24 Junio 2026

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, extendió este martes una felicitación a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, con motivo de su cumpleaños número 64, un mensaje que el diplomático aprovechó para refrendar los lazos bilaterales y el compromiso de trabajo conjunto entre ambas naciones. A través de sus redes sociales, Johnson reconoció la labor de la mandataria y le deseó éxito para el año que comienza: “Feliz cumpleaños, presidenta Claudia Sheinbaum. He podido constatar de primera mano su compromiso con servir al pueblo de México y fortalecer la cooperación entre nuestros países. Espero seguir trabajando juntos en beneficio de nuestras naciones. Que Dios la bendiga en el año que comienza”, expresó el embajador.

La publicación fue acompañada por una fotografía del 19 de mayo del año pasado, fecha en la que el representante estadounidense, junto a su esposa Alina Johnson, entregó sus cartas credenciales en Palacio Nacional.

Festejo en Palacio Nacional: pasteles, pozole y futbol

Por su parte, la presidenta Sheinbaum celebró su santo al concluir su tradicional conferencia de prensa matutina, donde partió dos pasteles —uno de chocolate y otro de frutas— en compañía de los representantes de los medios de comunicación.

Respecto a su agenda para el resto del día, la mandataria adelantó que permanecería trabajando en sus oficinas de Palacio Nacional. Asimismo, compartió que festejaría de manera íntima junto a su esposo, Jesús María Tarriba, disfrutando de su platillo favorito, el pozole, y sintonizando el partido de la Selección Mexicana de futbol contra Chequia.