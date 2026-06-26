Respalda transparencia en patrimonio de Gertz Manero

Claudia Sheinbaum defendió la declaración patrimonial del embajador en Reino Unido, Alejandro Gertz Manero, tras la difusión de sus bienes

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El patrimonio del embajador de México en Reino Unido, Alejandro Gertz Manero, fue respaldado por la presidenta Claudia Sheinbaum luego de que se hicieran públicos detalles sobre sus bienes y cuentas bancarias en distintos países.

La mandataria federal sostuvo que la información difundida proviene directamente de la declaración patrimonial del exfiscal general de la República.

“Él lo declaró. La información viene de una declaración de él de su patrimonio”, señaló.

Agregó que Gertz Manero explicó el origen de sus bienes como parte de su historia personal y familiar.

“Él dice que el patrimonio viene de su familia, de lo que él ha adquirido. Él fue transparente y declaró su patrimonio”, afirmó.

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Añadió que el problema surgiría únicamente si no hubiera registro oficial de los bienes.

“Malo sería que tuviera un patrimonio que no declarara”, puntualizó.

Bienes reportados en su declaración

La información patrimonial de Gertz Manero se hizo pública tras su incorporación como embajador de México en Reino Unido, lo que lo obligó a presentar su declaración en el sistema Declaranet.

Entre los bienes reportados destacan:

13 inmuebles entre casas, departamentos y terrenos

siete vehículos, incluido un Rolls Royce Wraith 2014

15 cuentas bancarias en México, Estados Unidos, España y Suiza

Más de $28 millones de pesos en bienes muebles como joyas, arte y relojes

El vehículo de lujo fue adquirido al contado en 2020 por aproximadamente $2.7 millones de pesos, cuando aún se desempeñaba como titular de la FGR.

Sheinbaum reiteró que la información fue presentada ante las autoridades y que ello garantiza su carácter oficial dentro del marco legal vigente.