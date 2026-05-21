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Aprueban a Roberto Lazzeri como embajador de México en EUA: CSP

En abril, la presidenta lo propuso para el puesto debido a que cuenta con una buena relación con el Gobierno de México, así como con las contrapartes en EUA

  • 21
  • Mayo
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este jueves que Estados Unidos aprobó que Roberto Lazzeri tomara el cargo de embajador de México en su territorio.

Durante la conferencia matutina, la mandataria federal aseguró que, debido a esta formalización, Lazzeri se trasladará hacia los Estados Unidos en las próximas semanas.

"Ya recibimos el beneplácito. Se estará yendo en las próximas semanas formalmente, lo están analizando conjuntamente para poder hablar en su momento con el Departamento de Estado".

Esto ocurre después de que American Society of Mexico diera a conocer que su presidente Larry Rubin y el CEO Enrique Huesca felicitaron a Lazzeri por ser acreedor del beneplácito otorgado por Estados Unidos para asumir su nuevo cargo.

"Desde Washington D.C., el presidente de la American Society of Mexico, Larry Rubin, y el CEO, Enrique Huesca felicitan a Roberto Lazzeri por el beneplácito otorgado por Estados Unidos para asumir como nuevo embajador de México en ese país. Le desean el mayor de los éxitos en esta importante encomienda para fortalecer la relación bilateral entre ambas naciones."

Este 23 de abril, la presidenta propuso a Roberto Lazzeri debido a que cuenta con una buena relación con el Gobierno de México, así como con las contrapartes en Estados Unidos, por su trabajo realizado en Nacional Financiera.

Te recomendamos: Presidenta propondrá a Roberto Lazzeri como embajador en EUA

Sin embargo, este movimiento tuvo mayor sentido cuando el entonces canciller Esteban Moctezuma anunció a través de redes sociales que dejaría su puesto para fungir otras funciones en materia de transporte, así como el tema del gusano barrenador.

 

 

 

 

 

 


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