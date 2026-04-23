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Esteban Moctezuma dejará el cargo de embajador en EUA

Claudia Sheinbaum propuso su relevo, pero EUA debe avalarlo; mientras eso pasa, el diplomático seguirá en el cargo hasta que concluya el proceso de sustitución

  • 23
  • Abril
    2026

El aún embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, confirmó que dejará el puesto y será sustituido por la presidenta Claudia Sheinbaum.

A través de su cuenta de X, el diplomático aseguró en un video que esta decisión de la mandataria no lo tomó por sorpresa, pues han estado en contacto previo a la decisión.

"A mí no me tomó por sorpresa; ya es una conversación que habíamos llevado a cabo. Habló de que se inició un proceso, un procedimiento para un eventual cambio en la embajada", señaló en video. 

Moctezuma también detalló que, pese al conocimiento de la decisión, él se mantendrá como el embajador en Estados Unidos hasta que se cumplan los plazos para el nombramiento del nuevo diplomático.

"Me queda muy claro que las etapas terminan, se acaban, pero la huella queda", aseguró. 

"Todavía hay muchas cosas que cumplir; hasta el último día que esté ahí, yo voy a dar resultados. Hay una cuestión que me apasiona, que es México, y por eso servir a mi país es sin duda lo que veo en mi futuro", señaló Moctezuma.

Por su parte, Claudia Sheinbaum mencionó que su administración ha propuesto al director de Nafin y Bancomext, Roberto Lazzeri, como el nuevo embajador.

Sin embargo, la presidenta señaló que se debe esperar la respuesta de la Administración de Trump.

"Se tiene que enviar y ver si Estados Unidos acepta este proceso (...) tiene que aceptar primero Estados Unidos, es todo un proceso", explicó. 


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