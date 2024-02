En México y el extranjero marchan 'por la democracia'

Miles de manifestantes vestidos de rosa marcharon por ciudades de México y el extranjero este domingo en lo que llamaron una “marcha por la democracia” dirigida al partido gobernante del país antes de las elecciones del 2 de junio.

Las manifestaciones convocadas por los partidos de oposición de México abogaron por elecciones libres y justas en la nación y criticaron la corrupción pocos días después que Claudia Sheinbaum anunciara oficialmente su candidatura.

Este domingo en Ciudad de México, miles de personas vestidas de rosa acudieron en masa al zócalo de la ciudad gritando “fuera López”. Otros llevaban carteles que decían “el poder de la gente es más grande que la gente con poder”.

Entre las organizaciones opositoras que marcharon se encontraban Frente Cívico Nacional, Sí por México, Poder Ciudadano, Sociedad Civil México, UNE México y Unidos por México.

“La democracia no te resuelve el agua, no te resuelve el hambre, no te resuelve muchas cosas. Pero sin democracia no se puede resolver nada", dijo Enrique de la Madrid Cordero en un video publicado en las redes sociales llamando a la gente a unirse a la manifestación.

Se organizaron marchas en ciudades de todo el país y en otras ciudades de Estados Unidos y España.

Aún así, el presidente sigue siendo muy popular y su aliada Sheinbaum parece tener un camino relativamente fácil a la presidencia. Ella lidera las encuestas por un enorme 64% sobre su competencia más cercana, Xóchitl Gálvez, quien obtuvo el 31%.

López Obrador criticó las protestas durante su conferencia de prensa del viernes por la mañana y cuestionó si a los organizadores les importaba la democracia.

“Están convocando a la manifestación para defender la corrupción porque eso es lo que en esencia buscan, que regresen los corruptos, aunque digan que les importa la democracia”, señaló.

