Militares localizaron un campamento presuntamente delictivo en El Rosario, donde aseguraron drogas, armas, municiones y equipo táctico

Inicio / Nacional / Decomisan 180 mil dosis de cristal en campamento en Sinaloa

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) localizaron un campamento presuntamente utilizado por un grupo delictivo en el municipio de El Rosario, al sur de Sinaloa, donde aseguraron un importante cargamento de droga, armamento, municiones y equipo táctico.

El hallazgo se registró este miércoles durante recorridos de reconocimiento terrestre realizados por personal militar en las inmediaciones de la cabecera municipal, como parte de las labores de vigilancia en la zona.

Aseguran droga, armas y municiones

De acuerdo con la información oficial, en el campamento fueron aseguradas 180 mil dosis de cristal, 200 dosis de mariguana y 80 dosis de crack.

Además, los militares decomisaron 10 armas largas, 92 cargadores, mil 100 cartuchos útiles y diverso vestuario táctico que presuntamente era utilizado por integrantes de un grupo delictivo.

Tras el aseguramiento, el sitio permaneció bajo resguardo del personal militar mientras se llevaban a cabo las diligencias para el levantamiento de indicios.

Todo el material asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), delegación Mazatlán, instancia que inició las investigaciones correspondientes para determinar el origen de la droga, las armas y el resto de los objetos decomisados, así como la posible identificación de los responsables.

El decomiso se realizó en el contexto del reforzamiento de los operativos federales en el sur de Sinaloa, donde en los últimos días las fuerzas armadas han intensificado las acciones contra grupos delictivos tras los recientes enfrentamientos registrados en esa región.