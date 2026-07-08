Suprema Corte analiza frenar salida de obras de Frida Kahlo

El debate surge por la situación de 11 pinturas de la artista incluidas en la Colección Gelman, actualmente exhibida en España

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abrió un debate que podría marcar un precedente en la protección del patrimonio artístico mexicano.

El máximo tribunal del país analiza si el decreto que declaró monumento artístico toda la obra de Frida Kahlo puede impedir que piezas propiedad de particulares salgan de manera definitiva del territorio nacional.

La discusión gira en torno a los alcances legales de la protección otorgada a la obra de la pintora mexicana y a la posibilidad de que las restricciones establecidas por el Estado prevalezcan incluso cuando las piezas pertenecen a colecciones privadas.

A través de sus canales oficiales, la SCJN informó que el Pleno reasumió la competencia para resolver el caso identificado como Solicitud de Reasunción de Competencia 126/2026.

La Corte deberá determinar si el decreto que protege toda la producción artística de Frida Kahlo tiene la facultad de frenar la exportación definitiva de sus obras o si esa limitación excede lo establecido por la legislación vigente.

El tema ha cobrado relevancia debido a que involucra algunas de las piezas más valiosas de la artista mexicana, considerada una de las figuras más importantes del arte del siglo XX.

El decreto que protege la obra de Kahlo

La controversia tiene su origen en un decreto publicado el 18 de julio de 1984 por el entonces presidente Miguel de la Madrid, mediante el cual se declaró monumento artístico toda la obra de Frida Kahlo Calderón.

La protección abarca pinturas de caballete, obra gráfica, grabados y documentos técnicos, independientemente de si pertenecen al Estado o a propietarios particulares.

Uno de los puntos centrales del decreto se encuentra en su artículo sexto, donde se establece la prohibición de exportar obras de la artista. Únicamente se contemplan autorizaciones temporales emitidas por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), siempre que tengan fines de difusión cultural y existan garantías para su retorno al país.

Además, el documento obliga al INBAL a promover la repatriación de obras localizadas en colecciones privadas fuera de México y exige que cualquier operación relacionada con estas piezas quede formalizada mediante escritura pública.

La Colección Gelman, en el centro del caso

La atención se concentra en 11 pinturas de Frida Kahlo que forman parte de la reconocida Colección Gelman, integrada por aproximadamente 220 obras de destacados artistas mexicanos.

Dentro de ese conjunto existen 28 piezas con Declaratoria de Monumento Artístico, y las obras de Kahlo representan el segundo acervo más importante de la pintora a nivel mundial.

La colección fue reunida por Jacques y Natasha Gelman a partir de la década de 1940 y reúne trabajos de figuras como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, María Izquierdo y Rufino Tamayo, entre otros exponentes del arte mexicano.