Entregan a Sheinbaum la banda presidencial para su primer Grito

A unas horas de encabezar su primer Grito de Independencia, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió la banda presidencial que portará en la ceremonia por el 215 aniversario del inicio de la lucha independentista.

Será la primera vez en la historia de México que una mujer encabece esta conmemoración, en el marco del 2025: Año de la Mujer Indígena.

La prenda fue elaborada en las Fábricas de Vestuario y Equipo de la Sedena, ubicadas en Iztapalapa. Su confección duró 10 días, con 27 procesos de costura y acabados manuales.

El escudo nacional fue bordado a mano con hilos de oro y plata en 32 horas de trabajo, mientras que el nombre de la presidenta quedó inscrito por primera vez en la parte posterior de la banda.

Confección de banda presidencial para la primera mujer presidenta de México https://t.co/6KJRFH476J — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 15, 2025

Mujeres detrás de la obra

Cabe destacar que el trabajo estuvo a cargo de la sargento segundo operario Laura Jocelyn Velázquez Cruz, la soldado Evangelina Rentería de la Cruz y la soldado Tonantzi Blancas Constantino, quienes incluso confeccionaron un maniquí con las medidas exactas de la mandataria para asegurar el ajuste perfecto de la prenda.

Protección y traslado al Palacio Nacional

Tras concluir el proceso, la banda fue guardada en un estuche de madera y cristal diseñado por personal castrense, que garantiza su protección y permite admirar sus detalles sin abrirlo.

El mismo equipo militar será responsable de su traslado a Palacio Nacional para la ceremonia.

Celebración en el Zócalo

Por otra parte, el Zócalo capitalino se prepara para recibir a miles de asistentes en la Noche del Grito, con un espectáculo musical encabezado por La Arrolladora Banda El Limón y otras agrupaciones.

A las 22:50 horas, Sheinbaum presidirá la ceremonia en la Plaza de la Constitución s/n, Col. Centro, C.P. 06060, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, ante miles de asistentes reunidos en el Zócalo capitalino.

