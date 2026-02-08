Entregan casas del Bienestar en Juárez por visita de Presidenta

Miles de habitantes del municipio de Juárez se congregaron este domingo para recibir a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien encabezará la entrega de viviendas como parte del programa Vivienda para el Bienestar en el estado de Nuevo León.

El evento se lleva a cabo en el fraccionamiento Villa de Palmanova, segundo sector, ubicado sobre Paseo de San Juan, en la colonia Colinas de San Juan, o también conocida como Colinas de la Morena.

Alcalde participa en entrega de viviendas

El ayuntamiento de Juárez, encabezado por el alcalde Félix Arratia, participa en esta jornada en la que se contempla la entrega de casas del bienestar a familias beneficiadas por este programa federal.

Desde temprana hora, miles de personas arribaron al lugar, muchas de ellas caminando, para esperar a la mandataria federal en el templete instalado, todo ello bajo un fuerte dispositivo de seguridad.

Esta visita forma parte de la gira de trabajo que la presidenta Claudia Sheinbaum realizó durante el fin de semana en Nuevo León, tras haber visitado previamente los municipios de García y Santa Catarina.

