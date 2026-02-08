Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
entregan_casas_bienestar_jpg_938a17f994
Nuevo León

Entregan casas del Bienestar en Juárez por visita de Presidenta

Desde temprana hora, miles de personas arribaron en espera de la presidenta Claudia Sheinbaum bajo un fuerte dispositivo de seguridad

  • 08
  • Febrero
    2026

Miles de habitantes del municipio de Juárez se congregaron este domingo para recibir a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien encabezará la entrega de viviendas como parte del programa Vivienda para el Bienestar en el estado de Nuevo León.

El evento se lleva a cabo en el fraccionamiento Villa de Palmanova, segundo sector, ubicado sobre Paseo de San Juan, en la colonia Colinas de San Juan, o también conocida como Colinas de la Morena.

reciben-casas-bienestar-sheinbaum.jpg

Alcalde participa en entrega de viviendas

El ayuntamiento de Juárez, encabezado por el alcalde Félix Arratia, participa en esta jornada en la que se contempla la entrega de casas del bienestar a familias beneficiadas por este programa federal.

reciben-casas-bienestar-sheinbaum.jpg

Desde temprana hora, miles de personas arribaron al lugar, muchas de ellas caminando, para esperar a la mandataria federal en el templete instalado, todo ello bajo un fuerte dispositivo de seguridad.

reciben-casas-bienestar-sheinbaum.jpg

Esta visita forma parte de la gira de trabajo que la presidenta Claudia Sheinbaum realizó durante el fin de semana en Nuevo León, tras haber visitado previamente los municipios de García y Santa Catarina.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

sheinbaum_garcia_nuevo_leon_126a32490c
Agradece Sheinbaum cálido recibimiento en García, NL
EH_CONTEXTO_2_45d98f1db0
Confirman identidad de Brithany Nahomy en Monterrey
super_bowl_sheinbaum_3f340cfbff
Celebra Sheinbaum mensaje de Bad Bunny en el Super Bowl LX
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_30_71fca54ed7
Exnovia de Epstein, invoca la Quinta Enmienda ante Congreso
sheinbaum_garcia_nuevo_leon_126a32490c
Agradece Sheinbaum cálido recibimiento en García, NL
EH_UNA_FOTO_29_d93044dbec
Policía británica evalúa señalamientos contra expríncipe Andrés
publicidad

Más Vistas

AP_26040067129436_7590659a45
Bad Bunny rompe récord de audiencia en el show de medio tiempo
Whats_App_Image_2026_02_07_at_09_18_02_1ab086f6b7
El origen del nombre de los Seattle Seahawks (Halcones Marinos)
321f67331d1ea852432ae78bbb8703927ef217ccw_7c2cafa035
Encuentran sin vida a tres mineros desaparecidos en Sinaloa
publicidad
×