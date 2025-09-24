Enviará Sheinbaum reformas para aumentar penas hídricas

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el próximo lunes enviará al Congreso de la Unión dos iniciativas clave: una reforma a la Ley de Aguas Nacionales y la expedición de una Ley General de Aguas, cuyo propósito será fortalecer la rectoría del Estado sobre este recurso vital y sancionar con mayor severidad las irregularidades en su uso.

“El agua no es mercancía”

Durante su anuncio, la mandataria federal subrayó la urgencia de frenar el mercado negro del vital líquido:

“Entonces es poner orden y dejar de ver al agua como una mercancía cuando es un recurso escaso en la mayoría del país y que sea realmente el Estado quien regule las concesiones de agua y que no haya transmisión entre particulares”, afirmó.

Irregularidades en concesiones

Por su parte, el director de Conagua, Efraín Morales López, explicó que se han revisado 482 mil 14 títulos de concesión, de los cuales se detectaron 58 mil 938 inconsistencias.

Entre ellas destacan títulos sin fecha de vigencia, presunta falsificación, uso distinto al autorizado, coordenadas diferentes al domicilio y sistemas incompatibles.

Además, Mauricio Rodríguez Alonso, subdirector general de Administración del Agua, precisó que en las verificaciones se han encontrado incluso pozos clandestinos, así como 272 títulos agrícolas usados para otros fines y 18 mil 753 coordenadas que no coinciden con el domicilio.

Morales adelantó que las iniciativas “devienen de una amplia consulta en la que se invitó a participar a los sectores productivos, sociales y al gobierno, y tienen como principal objetivo fortalecer a la autoridad del agua”.

En ese sentido, anunció que la nueva legislación incluirá un capítulo de delitos hídricos.

“Actualmente las penas no inhiben estas conductas, por lo que se van a incrementar hasta llegar a la extinción de dominio en los casos que amerite”, explicó.

Como parte del proceso de modernización, Conagua informó que en enero de 2026 el 100% de los trámites se realizarán a través de una ventanilla única digital, lo que facilitará procesos y reducirá actos de corrupción.

