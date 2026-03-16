Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
plan_b_sheinbaum_martes_caa0531fba
Nacional

Mañana se enviará Plan B de Reforma Electoral: Sheinbaum

La presidenta anunció que este martes enviará al Congreso su iniciativa de 'Plan B' electoral, que busca reducir costos en congresos locales

  • 16
  • Marzo
    2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que este martes enviará al Congreso de la Unión su iniciativa de Reforma Electoral conocida como “Plan B”, un proyecto que busca reducir gastos en los congresos estatales y en los ayuntamientos para redirigir esos recursos a obras públicas y servicios para la población.

Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la mandataria confirmó que el documento será presentado oficialmente en el Poder Legislativo.

“Mañana se estaría enviando”, respondió Sheinbaum.

Reforma busca reducir costos en congresos locales

La propuesta plantea una reorientación del presupuesto en los congresos estatales, así como ajustes en la cantidad de regidores en los cabildos municipales.

De acuerdo con Sheinbaum, la medida pretende disminuir privilegios y gastos que actualmente existen en distintos órganos legislativos del país.

“Hay un acuerdo para presentar lo que tiene que ver con la reorientación del presupuesto en los congresos locales y en la cantidad de regidores para que ese recurso se quede en los municipios y en los estados para obra pública”, explicó.

Buscan que el ahorro llegue a obras públicas

Sheinbaum aseguró que el dinero que se ahorre no será absorbido por la federación, sino que deberá quedarse en los gobiernos locales para mejorar servicios públicos.

“El objetivo es que no se vaya a pagar bonos, camionetas o asesores, sino que se utilice para bachear, para agua potable, drenaje y obra pública”, señaló.

Insistió en que actualmente existen diferencias importantes en el gasto por legislador entre congresos estatales.

“No puede ser que un congreso tenga 25 diputados y otro también 25, pero uno tenga un gasto de 39 millones por diputado y otro de cinco millones; eso es un exceso”, agregó.

Sheinbaum respalda alianza de Morena, PT y PVEM para impulsar Plan B electoral

Además, la jefa del Ejecutivo confirmó que existe un acuerdo con Morena, Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México para impulsar el Plan B de la Reforma Electoral, una iniciativa que busca reducir gastos en congresos estatales y ayuntamientos para redirigir recursos a obras públicas.

“Hay un acuerdo para presentar lo que tiene que ver con la reorientación del presupuesto en los congresos locales y en la cantidad de regidores para que ese recurso se quede en los municipios y en los estados para obra pública”, señaló.

Lee la nota completa: Morena, PT y PVEM cierran filas con el 'Plan B' electoral

Aunque la iniciativa se centra en la reducción de costos en congresos y ayuntamientos, la titular del Poder Ejecutivo Federal, adelantó que su administración seguirá impulsando otras propuestas en materia política.

Entre ellas mencionó la posibilidad de revisar el financiamiento a partidos políticos y ampliar mecanismos de participación ciudadana.

“Nosotros vamos a seguir insistiendo en que también debe haber disminución de los privilegios a los partidos políticos”, afirmó.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

trump_llamada_sheinbaum_674431cef6
Gobierno buscará una nueva llamada con Donald Trump
sheinbaum_cuba_amlo_ec9c2050a6
Asegura Presidencia transparencia en colecta para Cuba
alemania_estrechara_lazos_comerciales_visita_mexico_13733a676d
Alemania estrechará lazos comerciales con visita a México
publicidad

Últimas Noticias

volodimir_zelensky_israel_82d296978b
Ucrania ofrece apoyo a Israel y acusa a Rusia de ayudar a Irán
aaefd163b072d5ed85d1bde4c21ad696cfe12385w_7f0517b438
Israel afirma que mató al jefe de seguridad de Irán en bombardeo
nl_torre_alaia_d679e696cd
Entra en vigor la ley para regular preventas de NL
publicidad

Más Vistas

nl_anthem_capital_2964831091
Anthem Capital: defraudan a regios y aún se promueven
Whats_App_Image_2026_03_15_at_11_59_35_PM_183bd66d1d
Viene boom de plazas comerciales para Nuevo León
arden_decenas_camiones_de_ruta_tras_fuertes_vientos_juarez_0b4da43b01
Arden decenas de camiones de ruta tras fuertes vientos en Juárez
publicidad
×