Mañana se enviará Plan B de Reforma Electoral: Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que este martes enviará al Congreso de la Unión su iniciativa de Reforma Electoral conocida como “Plan B”, un proyecto que busca reducir gastos en los congresos estatales y en los ayuntamientos para redirigir esos recursos a obras públicas y servicios para la población.

Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la mandataria confirmó que el documento será presentado oficialmente en el Poder Legislativo.

“Mañana se estaría enviando”, respondió Sheinbaum.

Reforma busca reducir costos en congresos locales

La propuesta plantea una reorientación del presupuesto en los congresos estatales, así como ajustes en la cantidad de regidores en los cabildos municipales.

De acuerdo con Sheinbaum, la medida pretende disminuir privilegios y gastos que actualmente existen en distintos órganos legislativos del país.

“Hay un acuerdo para presentar lo que tiene que ver con la reorientación del presupuesto en los congresos locales y en la cantidad de regidores para que ese recurso se quede en los municipios y en los estados para obra pública”, explicó.

Buscan que el ahorro llegue a obras públicas

Sheinbaum aseguró que el dinero que se ahorre no será absorbido por la federación, sino que deberá quedarse en los gobiernos locales para mejorar servicios públicos.

“El objetivo es que no se vaya a pagar bonos, camionetas o asesores, sino que se utilice para bachear, para agua potable, drenaje y obra pública”, señaló.

Insistió en que actualmente existen diferencias importantes en el gasto por legislador entre congresos estatales.

“No puede ser que un congreso tenga 25 diputados y otro también 25, pero uno tenga un gasto de 39 millones por diputado y otro de cinco millones; eso es un exceso”, agregó.

Sheinbaum respalda alianza de Morena, PT y PVEM para impulsar Plan B electoral

Además, la jefa del Ejecutivo confirmó que existe un acuerdo con Morena, Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México para impulsar el Plan B de la Reforma Electoral, una iniciativa que busca reducir gastos en congresos estatales y ayuntamientos para redirigir recursos a obras públicas.

“Hay un acuerdo para presentar lo que tiene que ver con la reorientación del presupuesto en los congresos locales y en la cantidad de regidores para que ese recurso se quede en los municipios y en los estados para obra pública”, señaló.

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Aunque la iniciativa se centra en la reducción de costos en congresos y ayuntamientos, la titular del Poder Ejecutivo Federal, adelantó que su administración seguirá impulsando otras propuestas en materia política.

Entre ellas mencionó la posibilidad de revisar el financiamiento a partidos políticos y ampliar mecanismos de participación ciudadana.

“Nosotros vamos a seguir insistiendo en que también debe haber disminución de los privilegios a los partidos políticos”, afirmó.

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