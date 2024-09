Celebra AMLO aprobación de reforma a la GN en Cámara de Diputados

"Estoy muy contento y además tranquilo, porque al aprobarse la reforma para que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa, va a significar que todo el esfuerzo que hemos hecho para crearla, que en cinco años hemos creado una institución que tiene todo el respaldo del pueblo, que todo este esfuerzo no se eche por la borda con el paso del tiempo, que esto no se destruya, que no vuelva a suceder lo que ya se padeció con la Policía Federal, que se inició con Zedillo y que llegó a manejarla García Luna, y se corrompió", expresó el titular del Ejecutivo durante la conferencia de prensa matutina de este viernes.