'Es mi casa': Sale video de Carlota 'N' con presuntos invasores

Este martes comenzó a circular en redes sociales un video en el que se observa la discusión inicial entre Carlota "N" y las personas que presuntamente invadieron su casa y que posteriormente dos de ellos terminaron sin vida.

En el material no se alcanzan a percibir rostros de los participantes, pero se escucha claramente a la mujer de la tercera edad, quien en todo momento aseguró ser la propietaria del inmueble.

"Llevo seis días llevando la demanda porque se metieron a mi domicilio. Seis días de trabajo para poder denunciar que se metieron ustedes a mi casa. "Es mi casa, Yo soy la propietaria", reclamó la mujer.

Además de la presunta ocupación de su casa, Carlota "N" aseguró que, además de eso, le robaron su recámara, comedor y $70,000pesos; además, dijo tener factura de todos los artículos para acreditar su propiedad.

🚨 Así los momentos previos a la agresión a balazos en #Chalco, ocurrida el 1 de abril. #Carlota y sus hijos confrontaron a presuntos invasores en su hogar.



Exigieron que abandonaran la casa, recordándoles que había una denuncia por despojo desde el 27 de marzo y mencionaron… pic.twitter.com/Z9O5ixA4ib — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 8, 2025

"Me robaron mi recámara, mi comedor y 70,000 pesos. Mi recámara valía $20,000pesos, mi comedir valía $16,000pesos. Cargo la factura de lo que me vendieron", afirmó.

Ante las acusaciones, los habitantes de la vivienda se negaron a dejar el lugar, pues comentaron que rentaban el lugar e incluso contaban con una hija de arrendamiento. Sin embargo, comentaron que estarían dispuestos a dejar el lugar si las autoridades resolvían en su contra.

"Si ustedes acreditan que son los dueños de la casa nosotros nos salimos. ¿Yo cómo me voy a salir? ¿Quién me va a pagar el dinero que yo ya pagué de renta? No es mi culpa", comentó uno de los presuntos invasores.

