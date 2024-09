Especulan que el panista Miguel Ángel Yunes se pasará a Morena

Pese a que hace unos días, el senador Miguel Ángel Yunes había confirmado que votaría en contra de la reforma del Poder Judicial, junto a todos los senadores de la oposición, ayer se especuló que se pasará a Morena para votar a favor, siendo el último que le faltaba al partido oficial para tener la mayoría calificada.

Y es que ayer que se reunieron todos los panistas, integrantes de la Cámara alta, para cerrar filas y comprometerse a no votar a favor de la reforma, Yunes no acudió y desde entonces no se sabe nada de él.

La incertidumbre no finalizó ahí. Con el paso de las horas, sus compañeros de bancada comenzaron a contactar al senador por el estado de Veracruz, así como a los miembros de su círculo cercano de colaboradores, por medio de llamadas y mensajes, aunque ningún intento para contactarlo fue fructífero.

De hecho, poco antes de las 20:00 horas los senadores del PAN para informar que Miguel Ángel Yunes Márquez continuaba sin ser contactado, así como sin arribar al lugar pactado para encaminar la reunión.

Durante la noche, jueces y magistrados federales lanzaron un llamado al senador panista, Miguel Ángel Yunes Márquez a aclarar los rumores sobre su supuesta incorporación al bloque de Morena en el Senado para votar a favor de la reforma judicial.

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) exhortó al senador a que públicamente se manifieste.

“Son momentos de demócratas, de defender la continuidad de nuestra democracia e impedir la instauración de un régimen que atente contra los derechos humanos y las libertades. Sería el periodo más negro que viva nuestra democracia y usted su instrumentador. Lo escuchamos, senador”, enfatizó la Asociación.

El llamado, en representación de más de 55,000 integrantes del PJF y los ciudadanos que no apoyan la propuesta de elegir juzgadores por voto popular, fue emitido luego de que el senador Yunes no se presentó a la reunión de la bancada del PAN en el Senado previo al debate .

