Estas son las cifras que ha dejado la violencia en Sinaloa

A un año del estallido de crisis de violencia en Culiacán, Sinaloa; se acumulan un total de 1,828 homicidios dolosos y 2,390 desapariciones por una pugna interna entre grupos antagonistas.

En entrevista, el coordinador del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Miguel Calderón Quevedo, afirmó que sufren de constante violencia:

"Hemos vivido un año en el que si hacemos una analogía es como si estuviera lloviendo todos los días", exclamó.

Esta ONG se encarga de evaluar la problemática social de la violencia y la inseguridad, con criterios objetivos, cuantitativos y cualitativos.

Este fin de semana, miles de ciudadanos se manifestaron para criticar la inactividad del gobierno estatal de Rubén Rocha Moya.

Desde septiembre de 2024 existe una pugna interna entre criminales, luego de que Ismael "El Mayo" Zambada fuese entregado por uno de los hijos de Joaquín 'el Chapo' Guzmán a las autoridades estadounidenses.

De acuerdo con el coordinador del CESP, en este año suman alrededor de 2,000 denuncias por desaparición forzada, sin embargo, temen que pueda tratarse del doble.

"Suponemos que en este delito en particular puede ser el doble porque muchas familias no confían en la autoridad, pero sí confían en la delincuencia como un elemento de fe para que sus familiares regresen con bien" apuntó.

También consideró que para tener un mejor escenario en el futuro, es necesario un mayor presupuesto para el fortalecimiento de las instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del Estado, policías, ministerios públicos y peritos.

Con respecto a esto, a presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó este lunes su compromiso para lograr controlar la situación, aunque reconoció que es un trabajo gradual y de esfuerzo continuado.

“Vamos a seguir trabajando, ahí está el gabinete de seguridad cada 15 días, hay elementos del Ejército, de la Guardia Nacional, de Marina, de investigación, hay muchas detenciones y vamos a ir pacificando Sinaloa", señaló la mandataria.

