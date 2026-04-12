México y EUA refrendan compromiso en seguridad fronteriza

México y Estados Unidos fortalecieron su relación al reforzar la seguridad fronteriza a través de objetivos, facilitación comercial y competitividad.

Durante una reunión plenaria del Grupo Binacional México–EUA sobre Puentes y Cruces Internacionales efectuada en Washington D.C., el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma se reunió con el subsecretario adjunto para América del Norte del Departamento de Estado, Max Hamilton, para analizar el seguimiento de proyectos de infraestructura transfronteriza.

COMUNICADO. "México y EE.UU. fortalecen modernización y reforzamiento de seguridad fronteriza: Grupo Binacional sobre Puentes y Cruces Internacionales".https://t.co/AGxXS73BGX pic.twitter.com/r3nAkYywAg — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) April 11, 2026

Moctezuma afirmó que la modernización de la frontera la mantiene segura y refuerza la competitividad regional para ambos países.

“Una frontera moderna, segura y eficiente fortalece la competitividad regional y contribuye a la seguridad de ambas naciones, al tiempo que protege los flujos legales de comercio y personas”, exclamó el canciller.

Por su parte, el funcionario estadounidense mencionó que la seguridad en la frontera y la facilitación comercial son objetivos complementarios, por lo que el Grupo Binacional permite que las prioridades se establezcan y traduzcan de manera correcta.

En este foro, se dio una revisión a los avances en proyectos estratégicos a lo largo de toda la frontera, los cuales se orientan para consolidar cruces más ágiles y seguros mediante la inspección conjunta de carga, la modernización de sistemas, la Revisión No Intrusiva (RNI) y el fortalecimiento de la coordinación operativa entre autoridades.

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