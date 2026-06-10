Avala Congreso de la Unión nombramiento de Roberto Lazzeri

La Primera Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales de la Comisión Permanente avaló este miércoles el nombramiento de Roberto Lazzeri como embajador de México en Estados Unidos.

En su participación, Lazzeri Montaño mencionó que México y Estados Unidos sostienen una "excelente relación", a pesar de lo que se difunde en el "debate público".

"México y los Estados Unidos sostienen hoy una excelente relación, construida sobre los cuatro principios que la Presidenta ha establecido como rectores de nuestra política ante Washington".

Destacó cuatro puntos en lo que comparten con el país estadounidense:

Respeto a la soberanía e integridad territorial

Responsabilidad compartida y diferenciada

Respeto y confianza mutua

Cooperación sin subordinación

"De estos cuatro principios, asumo el respeto irrestricto de la soberanía como mi primera y principal responsabilidad", mencionó el canciller.

Por ello, destacó que su principal responsabilidad como representante diplomático será defender la soberanía nacional.

El 21 de mayo, la American Society of Mexico dio a conocer que su presidente Larry Rubin y el CEO Enrique Huesca congratularon a Roberto Lazzeri de ser acreedor de este puesto, razón por la que la presidenta de México anunció su aprobación.

Previamente, la presidenta propuso a Roberto Lazzeri para este puesto en sustitución de Esteban Moctezuma, quien dejaría su puesto para fungir otras funciones en el sector transportista, así como el tema del gusano barrenador.

Durante la sesión se ratificó que Pedro Blanco Pérez tomaría el cargo como embajador de México en India, mientras que Alicia Buenrostro Massieu lo haría como embajadora de México en Países Bajos.

Comentarios