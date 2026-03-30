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Internacional

Estudiante de 15 años hiere a maestra y se quita la vida en Texas

Un estudiante disparó contra una profesora en la preparatoria Hill Country College y luego se quitó la vida; autoridades del Condado de Comal investigan el caso

  • 30
  • Marzo
    2026

La comunidad de Bulverde, al norte de San Antonio, se encuentra conmocionada tras un tiroteo ocurrido la madrugada de este lunes en la Escuela Preparatoria Hill Country College, donde un estudiante de 15 años disparó contra una docente para luego privarse de la vida.

De acuerdo con los reportes de las autoridades del Condado de Comal, el ataque se registró en las primeras horas de la jornada escolar. Tras detonar su arma contra la profesora, el menor se suicidó en el lugar de los hechos.

A pesar de la movilización de cuerpos de emergencia y el pánico inicial, las autoridades confirmaron que no se reportaron otros heridos entre el alumnado o el personal administrativo de la institución, la cual se ubica en esta zona de rápido crecimiento habitacional cerca de San Antonio.

La maestra afectada fue estabilizada en el sitio y trasladada de urgencia a un hospital cercano para recibir atención especializada. Durante una rueda de prensa ofrecida horas después del incidente, el Sheriff Mark Reynolds informó que aún se desconoce el estado de salud actual de la víctima.


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