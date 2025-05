EUA Detiene migrante mexicano que amenazó con disparar a Trump

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos arrestó en Wisconsin a Ramón Morales Reyes, un inmigrante mexicano indocumentado de 54 años, el 22 de mayo de 2025, por amenazar con asesinar al presidente Donald Trump.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Morales envió una carta manuscrita a un oficial de inteligencia de ICE el 21 de mayo, en la que expresaba su intención de dispararle a Trump en la cabeza durante un mitin y luego autodeportarse.

Thanks to our ICE officers, this illegal alien who threatened to assassinate President Trump is behind bars.



This threat comes not even a year after President Trump was shot in Butler, Pennsylvania and less than two weeks after former FBI Director Comey called for the… pic.twitter.com/Sr2pI08NuQ